李玟9次試管都失敗！白冰冰心疼她備孕艱辛：我也哭了好幾次
唱跳天后李玟（Coco）12年的婚姻觸礁，與加拿大富商老公Bruce關係生變，被視為她離世的最大關鍵，其實為了孕育下一代，李玟做了9次試管嬰兒手術，可惜都未成功，讓她非常失望，資深女星白冰冰憶及與李玟的接觸過程，透露曾在郵輪上見過李玟夫婦，當時她們還很恩愛，得知Coco備孕過程艱辛，白冰冰感同身受地說：「我也哭了好幾次」。
記者江芷稜/綜合報導
李玟2011年嫁給年長16歲的Bruce，由於對方已有2個女兒，她並不急於懷孕，直到40歲後開始備孕，內心很想有個小孩，跟老公共識是希望能生2個，受訪時曾說在紐約進行9次試管嬰兒手術，必須自行拿針刺進肚皮，過程相當恐怖，但也坦然表示小孩是上帝給的禮物，一切順其自然。
遭遇白曉燕事件痛失愛女，白冰冰努力過16次試管手術，依然無法把女兒生回來，得知李玟死訊相當震驚、心痛，第一時間留下了疼惜的眼淚。她透露20年前初次見到李玟，其與生俱來的優越條件，外型亮麗、開朗、歌舞俱佳，讓人印象深刻，看好李玟能在樂壇發光發熱。
在某次郵輪旅行時，白冰冰巧遇李玟夫婦，「我跟同伴們還真羨慕她嫁到好老公，兩人曬恩愛，銀鈴似的笑聲感染了我們」，沒想到她會想不開。白冰冰推測應有三種可能，「9次的人工受孕失敗，真的很傷，我也哭了好幾次」、「熱愛演藝的她，長期的髖關節不適，加上術後是否癒合良好，是否影響了她的心情？」、「最重要的是令人羨豔的婚姻觸礁，原因來自另一半不斷的偷腥，沒有婆家相挺，自己在面子、裡子都過不去」。
李玟西洋情人節發行單曲〈Tragic〉，反映婚變的難過心情，白冰冰聽完非常難過，語重心長地說，李玟遭遇的事很多人都經歷過，「請其他的女性們要加油，也加強自己的信念，有任何事情一定要挺住，挺過來！」深深悼念這位離世的晚輩，期盼她在另一個世界安詳、快樂。
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