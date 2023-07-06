《薩爾達王國之淚》1.2.0更新！「無限凍肉複製」沒了 新招曝光
《薩爾達傳說王國之淚》開賣後銷售業績長紅，5月甚至帶動美國電子遊戲銷售總額，而眾多玩家也在遊戲內研發各種可以快速通關和累積資源的方式，其中幾乎能實現財富自由的「無限凍肉複製法」是許多玩家酷愛的手段之一，但據《任天堂》最新的1.2.0版本更新公告之後，「無限凍肉複製法」的Bug將無法再使用，不過聰明的玩家們仍找到另一種複製物品手法，目前在1.2.0版本還可行。
記者張志浩/綜合報導
據《任天堂》最新公告，本次的更新中，遊戲內追加從HOME選單「遊戲新聞」內的「《薩爾達傳說 王國之淚》頻道」，頻道內會不定時公開特定新聞，玩家可點擊並從中獲得遊戲內的道具。
不過相較於HOME選單的更新，《薩爾達傳說王國之淚》的玩家更關心的，肯定是新版本又再一次真對遊戲內的諸多Bug進行修正，包含主劇情挑戰「沉睡於地底神殿之謎」、「環卡遺址的秘密」，情節挑戰「哈特諾村研究所」、「沃托里村重建計劃」，神廟挑戰「將其染黑！」，迷你挑戰「遭海盜襲擊的村莊」、「尚未完工的馬棚」、「尋找海盜基地！」等。
此外，日前廣傳的「無限凍肉複製法」雖然沒有在《任天堂》公告中被提及，不過觀察各國社群玩家的回饋，「無限凍肉複製法」已經無法在1.2.0版本中使用，但也有海外玩家分享另一種新的物品複製方法，主要透過馬匹和林克的互動，來達成道具複製的效果，玩家可透過影片實際操作。