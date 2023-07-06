38度熱爆「冷氣怎吹最涼」？進房設定1功能 專業省電一堆人不知
台灣近期仍受西南風影響，各地高溫狂飆，已經有些地區將迎來超過38度的高溫！而這種天氣一定有不少人整天都要待在冷氣房，或者一回到家就是立刻打開冷氣！但也不免俗擔憂夏天的電費爆棚，事實上，只要家裡安裝的是一級變頻冷氣，妥善運用遙控器上的按鈕的話，就能爽吹冷氣又省電喔！
記者張嘉哲/綜合報導
每當夏天大家回到家中時，第一時間一定都是打開冷氣，然而最多人做的肯定是馬上調低溫，並且大開風量來吹，但事實上，這樣是非常耗電的行為哦！台電粉專《電力粉絲團》就提醒過，冷氣一開始運轉時，為了達到所設定的溫度，會以高功率運轉，這是最耗電的時刻。若溫度一下子調得太低，反而會延長高功率運轉的時間，導致更大的耗電量。
另外，《電力粉絲團》進一步建議，如果想要加快冷房效果，一定要同時打開電風扇或者循環扇，而冷氣的風量設定為「自動模式」，溫度則設定在26到28度即可，這樣可以達到最佳省電又舒適的室內空間溫度喔！
而事實上，日本富士通空調官網上，就曾經針對夏日冷氣省電吹法也提到相關知識，表示冷氣的風量在開啟後應該設定「自動模式」，因為弱風或微風運轉時，會造成室內溫度要達到所設定溫度的時間變長，這也是造成耗電的一項原因，風量「自動」模式是最佳的使用方式，可以瞬間讓室溫下降，使室內溫度快速達到所設定的溫度。
至於很多人不知道說電風扇還是循環扇要放哪裡適合，《電力粉絲團》也教學表示，建議大家要將循環扇擺在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側，或是放在房間內「最長的對角處」，讓循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，這樣熱空氣就會被吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，就能快速調節室溫不均的情況。