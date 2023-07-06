天氣好熱！聖嬰現象衝擊泰國　農業損失恐達450億

進入7月後，地球彷彿像個大烤箱，根據美國國家環境預測中心數據顯示，7月3、4日連續兩天，全球寫下最高溫紀錄，炎熱天氣讓人吃不消，對農作物的生長也極為不利。泰國央行經濟研究委員會的前任成員阿努頌表示，今年泰國農業部門因聖嬰現象影響，損失可能達到450億泰銖，而且影響將會一路持續到明年。
國際中心楊雅婷／綜合報導
世界氣象組織先前曾發布預警，提醒各國為今年下半年的強烈聖嬰現象做好準備，因應各種因為極端天氣可能造成的衝擊和損失。6月以來全球氣溫明顯上升，當時專家普遍認為，這是聖嬰現象提早出現的情況，接下來的5年至少會有一年會打破2016年創下的高溫紀錄，沒想到一進入7月，全球最高溫就寫下新紀錄。儘管聖嬰現象對不同地區造成的影響並不一致，但根據以往經驗通常會給亞洲許多國家帶來大雨或乾旱，過去泰國就深受其苦。
泰國蔗農聯合會辦公室初步估計，2023年甘蔗將會減產10%至8000萬噸，目前正在與蔗農、砂糖長和蔗糖署討論應對方案，蔗農認為，改種如木薯等其耐寒經濟作物是可行的選項。泰國蔗糖管理委員會秘書長帕努哇指出，政府已要求相關單位宣導聖嬰現象可能帶來的衝擊，像是甘蔗收成減少，隨之而來的是砂糖產量受到影響。