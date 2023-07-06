不看好囤房稅2.0　房產專家：對年輕人買房沒幫助、租屋族更慘

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「囤房稅2.0」會影響到什麼族群？房產專家徐佳馨表示，首當其衝是多戶持有者，這次關鍵不在最高稅率4.8%，而是「全國總歸戶」讓多戶持有者無所遁形。假設多戶持有者擁有10戶，現行在台北3戶因為稅率較高達3.6%，因此3戶辦理自用，其他台中4戶、高雄3戶的則最多使用1.5%稅率。
但如果「囤房稅2.0」上路，台北3戶仍然可以辦理自用，但其他在台中、高雄的7戶被歸類為多戶持有，因此稅率從1.5%變成最高4.8%，多戶持有者等於被看得清清楚楚，只能多繳稅。另外，買預售屋多戶的，除了要被央行的選擇性信用管制控管，限縮貸款成數，現在又要被課較高的稅率。
政府政策上希望透過這種方式把房價打下來，民眾也會期待之後房價可能會下修到可以買了，但事實上並不是如此！徐佳馨舉例，現在大安區老公寓（一般自用戶的房屋）稅率為1.2%，稅金假設約1萬多元，如果調整成「囤房稅2.0」最高稅率4.8%，稅金增加4倍，變成4萬多，房屋稅雖然從1萬多變4萬多，但持有者有可以因為這樣降100萬、200萬來賣房子嗎？答案當然不會！
更何況新房子也會因為建商稅率成本增加而會轉嫁到消費者，且假設今天有房子1000萬，因為種種打房政策跌到700萬，消費者希望跌到500萬可以買，但事實上700萬可以買的人就會先卡位了，徐佳馨認為，「說到底對年輕人買房或換房並沒有太大幫助，反而對租屋族更慘！」
徐佳馨說，台北的房東原本稅率3.6%，現在如果變最高稅率4.8%，一定會先轉嫁到租屋族群，「到頭來政策調整，都弄到最沒錢的」，再來看看中長期能不能解決囤屋狀況？她認為上有政策、下有對策，「台灣人很聰明，一定會換個方式囤屋」，例如多戶持有者如果有3個小孩，就提前過戶給他們，「自己的人頭自己生」，一家四口就可以有12間。