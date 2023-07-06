賴清德拋居住權願景　「鼓勵房源釋出、協助青年首購、保障租屋」

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張志豪強調，主席提出的三大居住對策，是針對青年族群的全面關照，例如20歲至29歲的青年可能有比較多的租屋需求，2032年的50萬社宅供給已及租金補貼會照顧到；30至39歲的青年剛好處於成家養育孩子需要買房的階段，青安貸款的優惠政策可照顧到首購屋族。
張志豪說，蔡政府一向重視居住政策，修正《住宅法》並積極興辦社會住宅，截至今2023年5月31日，包含既有、新完工、興建中及已決標待開工的直接興建社宅共7萬4601戶，包租代管社宅累計媒合7萬21戶，合計已14萬4622戶。同時為了改善學生住宿環境，推動5年50億「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」。
此外為了健全租屋市場，除制定「租賃住宅市場發展及管理條例」外，持續擴大租金補貼，今年更推出300億元中央擴大專案計畫，補助戶數目標為50萬戶，補助年齡放寬到18歲，單身青年、新婚家庭、社會經濟弱勢家庭皆有加碼補助。並且，為了減輕疫情對弱勢民眾的影響，提出中產以下自用住宅貸款戶支持專案，提供弱勢者房貸補貼。
張志豪強調，為了健全房市、遏止不當炒房，政府推出強力稽查預售屋交易、《平均地權條例》修法、房地合一稅2.0避免短期交易並修法杜絕規避稅負、選擇性信用管制、強化社會住宅等5大措施，《平均地權條例》修法也已於7月正式上路，目前房地產市場已出現溫和修正現象。
張志豪說，民進黨向來重視囤房問題，財政部除持續督促地方政府調整房屋稅率與稅基，更積極與地方政府溝通。目前贊成全國總歸戶的縣市已增加到10個，因此提出「房屋稅差別稅率2.0方案」，將現行縣市歸戶改為全國歸戶，並調高囤房稅率，從現行的3.6%調升至4.8%。居住正義需要大家共同推動，除希望各地方政府積極協助中央興辦社會住宅外，也希望在野黨能與政府攜手合作，盡速完成囤房稅相關條例的修法。