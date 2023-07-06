李玟美聲成絕響！不能不知的五件事　遺腹子為養家放棄念大學

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2000年李玟受邀替李安執導的電影《臥虎藏龍》演唱主題曲〈A Love Before Time〉，同時演唱中文版〈月光愛人〉，該片入圍奧斯卡，她更因此受邀奧斯卡金像獎頒獎典禮，成為首位登上奧斯卡獻唱的華人女歌手，同時也是首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華語歌手，成為華人之光。
天生左腳缺陷卻愛上舞蹈 舞台上僅用右腳支撐
李玟天生左腳缺陷，2歲時手術失敗，多年來都是靠右腳支撐身體。成為唱跳歌手，在舞台上盡情熱舞，李玟坦言都是用右腳支撐全身，而且每一次演出結束後，她的腿都會十分疼痛，「這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。」去年10月李玟排舞時不慎讓舊傷復發、髖關節移位、壓住神經，導致她無法正常生活，所以今年2月她才決定動手術，要重新練習走路，她還將復健過程拍成VLOG與大家分享，當時她樂觀自稱為女戰士。
19歲出道養家 李玟為家人放棄念大學
在李玟出生前，爸爸就已離世，家中有三姊妹，「遺腹子」的李玟排行老么，媽媽獨自撫養她們成長。二姊李思林透露，李玟在成長過程中看著媽媽辛苦工作養育她們，所以自小就奮發圖強，李玟18歲參加歌唱比賽出道，當年為了賺錢給姐姐讀書而放棄上大學，李思林感謝妹妹的付出，如今李玟辭世，李思林心疼喊：「下輩子我也要繼續做她的家人！」
曾窮到吃不飽 直到遇到貴人姚謙
1994年李玟發行第一張專輯《愛就要趁現在》，那個年代歌壇裡與李玟同期的還有，伍佰、蘇芮、范曉萱、王傑、張宇等人，在眾人之中初出茅廬的李玟，常常一兩個月接不到通告，甚至一度窮到吃不飽，連打給家人的越洋電話費都難以支付。直到1996年遇到作詞人也是製作人的姚謙，姚謙明白，李玟的基因、長相、身材，在當時華語樂壇多麼稀有，「我簽CoCo的初衷就是想放大她ABC的特質，和大部分女歌手走的賢淑路線區分開。」兩人打造出了〈Di Da Di〉，紅了30年的歌曲傳唱至今，奠定李玟在歌壇地位。
與富商男友樂裕民愛情長跑8年結婚 世紀婚禮開銷6億令人咋舌
李玟和加拿大籍富商男友、利豐集團執行總裁樂裕民（Bruce）愛情長跑8年，於2011年結婚，婚禮選在香港最高的大樓天際100。小倆口一連兩日舉行婚禮，還用私人飛機接送親友、招待所有親友入住六星級酒店，並宣佈不收任何禮金禮物，當時國際巨星Bruno Mars現場獻唱，座上賓都是中美娛樂圈大咖明星，據悉總開銷高達新台幣6億元，堪稱世紀婚禮。
李玟 歌壇大事記
出生於1975年1月17日，18歲出道，入行近30年以來共發行14張中文專輯、4張英語專輯。
1993年／以本名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲亞軍。
1994年6月15日／在台灣發行首張個人唱片正式出道，〈我依然是你的情人〉為出道代表作。
1995年6月／李玟發行首張英語專輯《Brave Enough To Love》（勇敢去愛）。
1997年11月／李玟正式進軍香港歌壇，發行個人首張粵語專輯《李玟COCO》。
1998年1月／李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，頂著一頭火紅色的牛角頭髮型，展現百變天后的魅力，該專輯為李玟銷量最高的華語專輯。
1999年11月／CoCo在美國推出英文專輯《Just No Other Way》，首度站上國際舞台。
1999年／李玟擔任Michael Jackson韓國演唱會嘉賓。
2001年／李玟因獻唱電影《臥虎藏龍》的主題曲〈月光愛人〉，成為首位在奧斯卡金像獎頒獎典禮表演的華語歌手，歌曲也入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎。
2002年／李玟成為首位華人歌手，在美國NBA籃球賽中場演唱美國國歌的藝人。
2016年／參加大陸節目《我是歌手》，最終奪得冠軍，並成為該節目首位非中國大陸籍冠軍。
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