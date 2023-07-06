薔薔曝《黑澀會》與陳建州私下互動！王仁甫接黃子佼節目主持棒
黃子佼上月爆出性騷擾事件，主持工作幾乎都取消或暫緩，其中節目《大老闆聯盟》也換下主持人，邀請王仁甫、薔薔擔任代理主持人，兩人今（6）日出席記者會，對於接下黃子佼主持棒，王仁甫表示：「沒有跟他請教，但之前佼哥在演唱會、記者會都有分享主持技巧。」至於黑人先前也爆出性騷風波，曾是《我愛黑澀會》成員的薔薔也表示當時沒有遇過類似事情，當時黑澀會已有出道的團體，因此跟大牙等人並沒有非常靠近，但當時陳建州對美眉們都頗為照顧。
記者郭佩蓉/台北報導
王仁甫表示自己接下主持工作，是想和更多成功人士學習，對於電商平台，他也相當看好，「未來是非常強的趨勢，我的頻道也在規劃，未來會有連結，跟一些好的店家合作」，至於黃子佼爆性騷擾風波，他則表示因為自己非當事人，也不知道該怎麼評價。
而薔薔自嘲個性很瘋癲，坦言黑澀會後美眉們後來各奔東西，見面機率也比較低，被問到言下之意是否有遭受過排擠？她一聽情緒激動，驚呼：「我怎麼可能被排擠！我從小到大沒有被排擠，是人家覺得我太瘋癲，他們會被我的行為嚇到，我這個人不排擠人，也不會被別人排擠。」笑說可能因為自己個性較特立獨行，過去參與黑澀會對她來說也是個很好的經驗，「大家是很好的玩伴」。
被問到有沒有遭遇性騷擾過，薔薔表示長大後比較沒有人敢對她動手動腳，加上以前曾經在酒店上過班，知道怎麼和男性打哈哈、裝瘋賣傻：「當我發現男人想對我怎樣，我就裝神經病，嚇跑別人！」更曾分享真實經驗，有個異性想追她，但她當時不喜歡對方，便在約會時裝瘋賣傻，對方也成功被嚇跑，「教導各位女性，遇到性騷擾就這樣嚇跑對方」。
※【NOWnews 今日新聞
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