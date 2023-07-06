快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

不捨李玟「自我要求高」　陳美鳳吐婚變後低潮4年：身體騙不了人

▲陳美鳳哀悼歌壇天后李玟「一定是自我要求很高的人」。（圖／民視）
▲陳美鳳哀悼歌壇天后李玟「一定是自我要求很高的人」。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

歌壇天后李玟憂鬱症病情加重，輕生不治，享年48歲。陳美鳳今（6）日出席電器品牌20周年酒會，不捨表示李玟一定是自我要求很高的人，同樣經歷過婚變低潮，陳美鳳離婚官司打了4年，砸6000萬贖回自由身，身體卻累出一身病，「嘴上說OK沒事，但腦袋跟身體騙不了人。」

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▲陳美鳳婚變陷低潮，「快100種食物不能吃」。（圖／民視）
▲陳美鳳婚變陷低潮，「快100種食物不能吃」。（圖／民視）
2012年陳美鳳和前夫打離婚官司，還在拍八點檔《風水世家》，大家鼓勵她要放下、要開心，但她自己嘴上說好，身體卻不是這樣，她出現嚴重的過敏，加上鎖喉完全發不出聲音，當時因為身心俱疲，看醫生發現有快100種食物不能吃，讓她最後自己要從「心」調適，才能真正痊癒。

▲陳美鳳砸6000萬赴美國打離婚官司。（圖／民視）
▲陳美鳳砸6000萬赴美國打離婚官司。（圖／民視）
陳美鳳坦言一直到2016年自己才真正走出來。她說藝人又是公眾人物，很多事情必須攤在陽光下，造成當時皮笑肉不笑的情形，完全不是真正的開心，她也不諱言很多人的療癒方法都不一樣，但她很感謝當時有很多朋友輪流陪伴，也讓她慢慢走出戶外，開始養成健走慢跑的運動習慣。

陳美鳳進一步說如果心情不好，就不要喝悶酒，因為隔天宿醉不舒服，會讓自己情緒更低落，喝酒一定是開心才喝。然後找一個重心，例如是情傷就努力在工作上表現，回想當時她雖然情緒低落，但很珍惜有工作的機會，養成運動的習慣，靠自己轉念，找到適合自己發洩壓力的方法。

▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）
李玟  歌壇大事記
出生於1975年1月17日，18歲出道，入行近30年以來共發行14張中文專輯、4張英語專輯。

1993年／以本名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲亞軍。
1994年6月15日／在台灣發行首張個人唱片正式出道，〈我依然是你的情人〉為出道代表作。
1995年6月／李玟發行首張英語專輯《Brave Enough To Love》（勇敢去愛）。
1997年11月／李玟正式進軍香港歌壇，發行個人首張粵語專輯《李玟COCO》。
1998年1月／李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，頂著一頭火紅色的牛角頭髮型，展現百變天后的魅力，該專輯為李玟銷量最高的華語專輯。
1999年11月／CoCo在美國推出英文專輯《Just No Other Way》，首度站上國際舞台。
1999年／李玟擔任Michael Jackson韓國演唱會嘉賓。
2001年／李玟因獻唱電影《臥虎藏龍》的主題曲〈月光愛人〉，成為首位在奧斯卡金像獎頒獎典禮表演的華語歌手，歌曲也入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎。
2002年／李玟成為首位華人歌手，在美國NBA籃球賽中場演唱美國國歌的藝人。
2016年／參加大陸節目《我是歌手》，最終奪得冠軍，並成為該節目首位非中國大陸籍冠軍。

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