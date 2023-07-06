屏東縣農業大學開學 周春米勉勵學員持續精進自我實力
屏東農業大學辦理至今已邁入第9屆，今(6)日於屏東農業物產館舉辦開學典禮，縣長周春米到場勉勵在座學員，除持續精進自我實力，專精農業生產並學習新知外，相信學員們與講師互動不僅能得到創新想法與反饋，更能共同提升縣內農作物產值，期待學員們在課程中皆能順利且有所收穫。
記者莊全成／屏東報導
周春米表示，農業大學開設至今已進入第9年，在8屆的課程中共培訓1,445人，其中，結訓成員從農比例高達九成，成效斐然，且今年第9屆農業基礎班報名也相當踴躍，本次共計錄取100名基礎班學員，45歲以下的青壯年比例超過70%以上，對於未來屏東在地農業人才的培育及技術發展，必定助益良多。
農業處表示，過去屏東縣農業大學在經過前8屆的辦理下，已深耕在地人的信賴與支持，學員上課後也會推薦親友，鄉親們口耳相傳，形成非常好的良性循環，因此本年度縣府團隊將持續提供更好的學習環境、聘請陣容堅強師資，培育學員專業能量。
農業處說，農業大學在農業基礎、動物科學及水產養殖科學的課程中，不但引領剛踏入農產業領域的民眾從基礎扎根，建構安全農業觀念，並由產業及學界的專家傳授經濟生產管理、加工技術，同時亦鼓勵學員間互動合作，激盪更多創新想法與連結，以提升學習成效。
農業基礎班及水產養殖科學班於7月4日開課，動物科學班及屏南分班將於7月5日開課，另外，今年新增「新住民工作坊」預計7月15日起招募，將於9月6開課。因應大環境產業的變化與學員需求，今年的課程內容也配合中央政策，導入目前最熱議的氣候變遷對農業的影響與EGS永續農業發展區等相關課程。