PS5被爆今年會推出「新版機型」？價錢也曝光 台灣Sony回應了
近期微軟在收購動視暴雪的程序如火如荼進行中，其中微軟還正對美國聯邦貿易委員會（FTC）進行法院攻防，不過據微軟最新釋出的文件內容，貌似又放了一個大消息，文件中表示，PS5今年稍晚可能會推出 新款的「Slim 版主機（俗稱薄機）」，售價399.99美元（新台幣約12400元），消息一夕成為熱門焦點，對此台灣索尼（Sony）也給予回應。
記者張志浩/綜合報導
據了解，美國聯邦貿易委員會認為，PS和Xbox屬於不同價位帶的市場，強調微軟不能這樣收購動視暴雪來壟斷市場，不過由於FTC只考慮Xbox Series X和PS5標準版價錢的差距，因此微軟為了反擊，直接在法院文件中提及「PlayStation同樣以399.99美元的價格出售更便宜的數位版主機，預計今年稍晚，將以同樣的價格推出PlayStation 5 Slim。」
面對微軟突如其來的爆料，國外也有許多網友發現，Sony目前正在歐洲多個國家開始進行「PS5光碟版促銷活動」，且官方沒有解釋降價促銷的目的，眾人猜測，不是「PS5供貨穩定不缺貨」，就是「PS5改版新機快要出了」，Sony才準備清空原先存貨。
針對整起爆料內容和外界臆測，《NOWnews今日新聞》也去電台灣索尼互動娛樂股份有限公司詢問，官方表示，「我們目前針對這個謠言，沒有可以回覆的評論跟內容，若有最新消息會再另行通知。」