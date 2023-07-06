選前開支票 西班牙勞動部長提普發2萬歐元成年津貼給滿18歲國民
是選前大撒幣還是實現公平正義？西班牙勞動部長迪亞斯（Yolanda Diaz）提議，未來只要年滿18歲的西班牙國民，就能獲取一筆2萬歐元、約新台幣67萬9400元的成年津貼，用於求學、接受職業培訓或是創業。由於西班牙即將在7月23日進行大選，迪亞斯的提議受到不少政策買票的質疑。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，迪亞斯表示這項提議的主旨是為了保證國民的「機會平等」，無論出身的家庭背景如何，都能擁有自我實現的機會。2萬歐元的成年津貼將分成5年撥款，且除了發錢之外，政府還會提供相應的行政支持，幫助18歲國民求學、接受職業培訓或是創業。
迪亞斯表示，估計要籌措100億歐元來實現這項政策，而她打算透過向年收入超過300萬歐元的富人徵稅來獲取資金。《衛報》報導指出，迪亞斯出身於共產黨家庭，是西班牙左派政治人物。迪亞斯相信透過普發成年津貼來進行所得重分配，才能夠讓西班牙的年輕人看到未來。
不過迪亞斯的建議受到許多質疑，工人社會黨強調迪亞斯對於如何籌措如此龐大的資金來源應該解釋得更仔細，這樣才是負責任的財政政策。而人民黨則更為直接，批評迪亞斯完全搞錯重點，西班牙現在擁有歐洲最高的失業率，且人口中有多達27%處於社會排斥（Social exclusion）風險，也就是無法享受社會保險制度，每月都在為生計掙扎，設法幫助這群人才是政府的優先任務。