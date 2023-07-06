亞昕第三季推案　瞄準科博城市之肺

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亞昕丰山唯一可以直視科博館、植物園超高樓2-3房產品，周遭有綿延綠園道與文教設施、明星學區，加上交通便捷，中古屋釋出少，加上勤美誠品、金典綠園道、勤美洲際酒店相繼進駐，周遭發展更加活絡。
據實價登錄資料，近一年科博館、草悟道周遭豪宅成交達121戶，多為4000-6000萬大坪數產品。而北區則自去年9月起，連續五個月的房市交易量遞增，五年內新屋價格年漲幅8%，預售屋價格年增13%，人氣居高不下。
建築師許榮江表示：科博館是許多家庭的歡快回憶，但此處一地難求，亞昕丰山為都更案。他利用台中宜居建築規定加入複層式露台設計，規劃「空中三合院」等空間，提供樂齡、幼童互動，也讓住戶回家前，可在此轉換心境。
總經理楊濬輔表示，當重劃區也站上 6 字頭，就預示了市中心房市回溫，因市中心的生活機能仍較重劃區豐富、成熟。但隨著房價上漲，即使在市中心，高總價、大坪數的規劃並不討喜，因此個案以「買得起的奢華」進行規劃，讓嚮往區域環境的客層，小坪數規劃可提供白領菁英、退休族群另一種選擇，以更親民的價格擁有品牌好房，安心度過人生的每個重要的階段。
亞昕丰山基地 960 坪，為地上 28 樓、地下 6 樓的雙塔建築，規劃 25至40 坪的2~3房產品，全平面車位，並有6戶三梯、7戶三梯的設計。2房產品配備2間衛浴空間，並有4種不同格局設計；公設中甚至還有泳池。
從亞昕昕聯心(30F)、亞昕華威(29F)、天地昕(28F)，到科博特區即將推出的28F新案，擁有豐富超高層建築實績的亞昕，連年獲得國家金質獎肯定，18座全國首獎加冕，品牌實力有目共睹。2023適逢集團30週年，亞昕集團在定錨十四期、屢創銷售佳績後，從重劃區跨足菁華區段，鎖定剛性自住、換屋客層，從品牌擅長的超高層住宅出發，善用多年規劃經驗，再創獨樹一格的天際線學。
除延請日本職人田中純夫擔任首席工程顧問，將日系工法、嚴謹審核和品管流程內化為品牌DNA，創造區域新高標，亞昕科博館新案亦匯聚頂尖結構技師團隊，以2022最新超高層工法，搭配SD550W高強度鋼筋、高磅數混凝土，建築規劃更取得耐震標章、銀級智慧建築與銀級綠建築三重認證，接軌國際ESG潮流，打造真正友善環境、安全無虞的永續地標。