《天堂》23週年活動來了！10職業無痛轉換　新手立即飆升Lv.89

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🟡天堂23夏日成長營自由轉職：於7月21日至8月31日活動期間陸續開放，原職業角色達Lv.55即可參加自由轉職活動，於伺服器創立新的職業角色，轉職後的原職業角色回歸Lv.1，新職業將繼承原職業角色的等級與經驗值。10種職業無痛轉換、起點即高點。
🟡天堂23夏日成長營裝備重生服務：於7月28日至9月6日，裝備重生服務再開、衝裝0壓力！近一年因強化過程損失的道具，完成指定任務，可逐步開啟共8種裝備重生，無門檻限制、取得相同數值屬性的刻印裝備！
🟡天堂23夏日成長點數商店：於7月6日至9月5日，參加活動任務可累積「支援點數」，於商店兌換各種熱門虛寶道具，如「23週年倫提斯／史奈普+1強化券（活動）」*1、「23週年龍之高級鑽石（刻印）箱子」*1、「23週年純白的萬能藥箱子」*1、「23週年殷海薩點數儲值石（5萬）箱子」*1。
官方透露，《天堂》國際服會加碼推出「成長支援活動」、「新手武器汰換」及「Hot Time Push」，活動期間贈送近全套裝備、新手立即飆升Lv.89、還有海量經驗值大放送，多重回歸好禮、輕鬆飆升戰力。
🟡天堂23夏日成長支援活動：7月6日至9月7日，提供全服玩家帳號實用BUFF及裝備：「23週年戰鬥的徽章」*1、「23週年紀念戒指」*1、「23週年紀念方塊」*1，可天天開啟「23週年紀念方塊」，獲得「23週年蛋糕」*1、「戰場的體力/魔力袋子」*1、「23週年紫光珍珠」*5等實用道具，開滿23次加碼再獲得「純白萬能藥箱子」*1，從頭到腳的裝備免費直接領。
🟡天堂23夏日祭新手武器汰換：7月6日至7月20日，玩家單日登入遊戲達５分鐘，累積登入天數達10天，可獲得「[活動]惡魔王的武器製作書」*1，搭配領獎平台的「惡魔王武器交換券」*1，可以將既有騎士團系列武器合併，製作「惡魔王系列武器(刻印)」。免費升級成中階武器的好時機！
🟡Hot Time Push：7月6日至9月7日，天天登入最高可領殷海薩400%！以及「死神的成長藥水」*6、「 24週年生日蛋糕」* 6，經驗值拿好拿滿！