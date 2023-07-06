公共運輸定期票　中市「花博卡」市民免費領取延長3個月

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局長葉昭甫指出，當初花博卡衍生若干個人資料利用疑慮，部分市民不願申辦，市府在保護個資及不浪費公帑原則下積極活化卡片再利用，這次以「喚起繽紛的美好，典藏台中花博幸福」為主題，邀請沒有領卡的市民及其外籍配偶申辦，共同見證一起參與過的繽紛花博，也歡迎外縣市民眾遷入台中一同申辦。
交通局說明，市府配合行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，「台中市」與「中彰投苗」公共運輸定期票7月1日上路，市民購買台中市境內的公共運輸定期票，須自購電子票證綁定市民限定的交通卡，才能購買每人每月299元的境內定期票，鼓勵民眾可免費領取花博卡作為定期票的電子票證。
交通局提醒，過去已領取花博卡者未開放重複領取，未曾領取的市民請攜帶身分證正本(無國民身分證者，得以健保卡及戶口名簿正本或戶籍謄本正本取代)，前往台中市29區區公所、戶政事務所、台中捷運站(松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站)及停車收費窗口(新市政大樓、交通局)申領，各機關(除捷運站)領取時間配合上班時段，捷運站領取時間分別為平日下午5時至晚上9時、假日上午8時至11時、國定假日暫停領卡服務。
交通局也說，花博紀念卡以悠遊卡作為電子票證，功能如同市面銷售的悠遊卡，採非記名式全票卡種，相關使用規定可參閱悠遊卡股份有限公司的公告辦理，市民申領花博紀念卡後也可於同地點辦理「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務，享受市民限定的「雙十公車」優惠，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元；另交通局在台中市29處區公所及捷運站均有販售定期票，相關資訊可利用查詢。