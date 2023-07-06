台股終場大跌近300點 專家：迎Q3旺季、掌握進場布局時機
美股走軟，台股今（6）日也同步回檔，指數開低走低，萬七大關又失守，終場大跌294.26點，收在16762.17點，跌幅1.73%，跌破月線位置，成交金額3466.68億元。專家指出，預期7月大盤可能出現小幅回檔，但因第三季向來是傳統拉貨旺季，預料回檔後台股仍能搭上AI題材持續上攻，如今加權指數跌破月線之下，投資人可以把握進場布局時機。
記者許家禎／台北報導
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，由於本月中下旬起美國將進入第二季財報旺季，第一波重量級財報包括IBM、特斯拉、德州儀器、Google、微軟等，市場都在觀望財報數據與龍頭大廠對於下半年的市場展望風向球，且聯準會7月再升息一碼的機率高，導致美股回落，特別是費城半導體指數昨天大跌2.2%，台股今日也跟著回檔。
孫傳恕進一步指出，除了財報變數，台股短線累積漲幅已大，籌碼面也較為凌亂，而景氣面尚未跟進，因此預期7月大盤可能出現小幅回檔，但因為第三季向來是傳統拉貨旺季，預料回檔後台股仍能搭上AI題材持續上攻。
孫傳恕也指出，在高速運算與AI應用挹注之下，5月外銷訂單結果跌幅收斂，且比市場預期來得好，雖然尚未回到正成長，但可見反轉上升趨勢，看好AI應用的主要供應鏈都是台股企業，預期下半年訂單表現有望逐月好轉，進入2024年消費性終端產品需求回升預期將更為強烈。
孫傳恕認為，如今加權指數跌破至月線之下，進場布局機會已出現，建議投資人可聚焦優質AI、伺服器、電子零組件等標的，並於資金輪動時布局內需相關之產業與個股。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。