余祥銓曝柔柔懷孕「上圍激增3個cup」！規定女兒18歲才能交男友
藝人余祥銓與小12歲女友柔柔交往五年，兩人於上月30日完成結婚登記手續，正式升格夫妻，而柔柔目前懷有約5個月身孕，預產期則在今年11月。兩人今（6）日於《大老闆聯盟》記者會受訪時，透露媽媽李亞萍得知是懷女寶寶相當開心，還要余祥銓「別再妄想寶寶性別變兒子」，余祥銓也透露老婆懷孕後上圍激增了3個cup，更規定女兒長大以後要等到18歲才能交男朋友，「帶回來啊，阿公跟爸爸一起看啊」。
記者郭佩蓉/台北報導
余祥銓今日受訪時，表示結婚後自己改變了很多，像是幫忙整理衣服、清理狗大便、幫老婆跑腿買飲料等，他也透露柔柔目前身體狀況良好，並沒有孕肚、不舒服的情形，胖也都胖在胸部及肚子，更大方透露老婆懷孕後上圍激增了3個cup，「以前一手掌握的了，現在不能，以前大B小C，現在一定有F 」，柔柔則在旁邊害羞否認：「沒有這麼大啦！」夫妻好感情展露無遺。
余祥銓也表示媽媽李亞萍得知柔柔懷的是女寶寶時，相當高興，還嗆聲：「你看！我就說吧！一定是女兒！你不要再妄想她變兒子啦。」兩人被問到是否還會拚第二胎時，柔柔爽快答應，余祥銓則說：「不一定吧！順其自然。」還笑稱自己現在跟和尚一樣，六根清淨，怕現在行房會影響到寶寶。
余祥銓更規定女兒未來一定要18歲才能交男朋友，「帶回來啊，阿公跟爸爸一起看啊，嚇死他」，豈料馬上被柔柔打槍：「你自己都沒有這樣了！」最後，柔柔表示自己希望剖腹產，原因則是不想吃全餐，至於月子中心目前還在找，余天、李亞萍也會贊助月子中心費用。