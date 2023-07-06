外交使節選舉說明會　賴清德：四大支柱構築區域和平穩定

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賴清德說，民進黨在國內還必須做地更多，和平與穩定從來不應淪為競選口號，而應成為負責任且永續性政策的基礎，而這正是他希望提出的。重申未來將執行以四大支柱構築成的和平計劃，會正視台灣面臨的挑戰，以及明確執行必要措施來保護台灣的自由、民主和生活方式。
賴清德表示，首先增強台灣的嚇阻力是關鍵。在總統蔡英文的領導下，台灣增加了國防預算，改革了徵兵與後備役制度，並改革國軍的訓練方法和提升國防實力。他深刻體認到強大的國防實力可以減少武裝衝突的風險，並將繼續加速這些關鍵改革，包括加速國防轉型，加強具成本效益、機動性及存活力的非對稱戰力。其中最明確目標就是，台灣必須確保戰爭對各方而言，永遠都是一個無法想像的選項。
賴清德說，其次就是經濟安全。這是對台灣國家安全而言至關重要的領域，因為過去幾年，台灣人民看到了解在影響政治結果的脅迫性經濟行動帶來的後果。台灣以及澳洲等地的農民和製造商，都受到基於政治而非科學經濟制裁的傷害。而這一切都不斷地顛覆自由貿易和國際秩序。因此台灣必須努力加強與志同道合夥伴的貿易連結，同時確保台灣在更安全的供應鏈中的角色。台美簽署 21世紀貿易倡議是雙向貿易和投資的強大象徵，未來也將尋求與其他重要貿易夥伴達成雙邊和多邊協議。同時將支持新創本土產業，減少不必要的管制以鼓勵投資，並努力確保民眾能更公平地享有經濟成長帶來的成果。
賴清德指出，第三是自己將建設一個更加全球化、能夠為許多全球議題做出貢獻的台灣。他很自豪地看到台灣於今年初，派遣了全亞洲第一支醫療團隊到烏克蘭，除此之外，台灣還是世衛、教育、文化和高科技經濟領域的領銜者。民進黨將努力地將台灣的未來與全球民主社會做進一步的連結，也將與國際夥伴合作，識別並反擊假訊息，建立共同戰線來捍衛台灣民眾所珍視的價值。
賴清德表示，第四他對於穩定，且具有原則的兩岸領導力的承諾從未如此堅定。儘管軍事和經濟挑戰不斷增加，實踐務實主義和維繫一致性仍將是他的首要任務。他將努力不懈地支持兩岸現狀，因為這符合中華民國台灣和國際社會的最佳利益。
賴清德重申，在日益詭譎多變的國際環境中，台灣必須保持穩定，這是民進黨過去7年的承諾，也是他未來作為總統將延續的承諾，而為了實踐這些計劃，民進黨必須贏得即將到來的總統和立委選舉。也相信透過推出永續性的政策和有力的候選人，包括屬於民主大聯盟的第三黨候選人，最終將能夠贏得選舉勝利。
最後，賴清德介紹了特別準備的茶點給與會的外交使節，充分展現了台灣的多元性，包括馬來西亞新住民製作的咖哩餃、原住民改良創新的小米甜甜圈、傳統客家草仔粿，以及阿里山的台灣高山茶。他強調相信多元性是台灣最大的優勢之一，並致力於構築一個讓每個人，無論其種族、宗教或背景為何，都感到受歡迎和受到重視的社會。