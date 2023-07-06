囤房稅2.0時機點不對？專家：下半年房市展望「雪上加霜」
囤房稅2.0今（6）日拍板，專家接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，政府近年試圖以多重面向達到「居住正義」，然而，現階段經濟情勢低迷，房市狀況衰退，加上政策上的調控未停歇，現在再拋囤房稅2.0，等同「雪上加霜」，更加確立房市「量縮價緩跌」的格局，不利於下半年的房市展望。
記者鄭妤安／台北報導
行政院今日拍板囤房稅2.0，將囤房稅縣市各別歸戶，改為「全國總歸戶」，將現行非自住住家稅率1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府近年試圖以多重面相達到「居住正義」，囤房稅2.0首當其衝影響最大並不是只有建商與囤房大戶，租屋族也可能因房租漲價，遭到池魚之殃。
台經院產經資料庫總監劉佩真則指出，目前25至35歲持有房屋的比例上較低，囤房稅實施後，未來能夠釋出更多的房屋供給，確實可以觀察房價下跌是否讓他們也能買得起房，但必須要長期來看，短期之內較難實現。
劉佩真表示，目前買賣雙方對於房價認知仍有一定差距，本來房市在下半年就已面臨到平均地權條例上路，今年6月，央行無預警祭出第5度房市管制，加上國內經濟情勢仍不太明朗，美國聯準會下半年升息動作恐持續，代表國內利率也還是會有變動的疑慮，故國家拍板囤房稅2.0，等同「雪上加霜」，不利於下半年的房市的展望，甚至趨向黯淡。
她提到，現在拋出的囤房稅2.0的時間點，比預期來得更早一些，更加確立房市「量縮價緩跌」的格局，賣壓恐逐漸湧現。劉佩真說，這是健全房市必經的路，只是實施的時間點較有疑慮，到底是不是適合在此時祭出有待市場上討論。