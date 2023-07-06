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夏宇禾分手GINO：沒共識！當地下正宮6年　首吐「沒交惡」內幕

▲夏宇禾與GINO對未來沒共識分手，自認地下戀6年不委屈。（圖／三立）
▲夏宇禾與GINO對未來沒共識分手，自認地下戀6年不委屈。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

楊懿軒、洪暐哲、夏宇禾、鄭靚歆、許博維、廖偉博、張凱翔今（6）日出席BL劇《免疫屏蔽》首映會，夏宇禾與GINO（蔡東威）6年情分手，親自證實：「現在享受一個人的世界，我們還是好朋友，沒有交惡，兩個人非常peace討論達到共識，就是恢復成朋友的身分，看到他狀況不好我會關心。」被問復合機率？她招架不住：「我真不知道，他的個性比較孤僻，應該沒有新女友。」

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夏宇禾的「沒有共識」耐人尋味，是否對結婚步調不同？她坦言：「我不確定他在想什麼。」對於自己的婚姻規劃，她也鬆口年齡底線：「現在就是想要衝事業，再過個幾年會想結婚、有自己的小孩，40歲以前都還好。」這段感情始終沒有被GINO公開，被問到會委屈嗎？她說：「在這個圈子，結婚之前沒有公開是好事，公開會被拍，真的不方便，我喜歡保有私生活多一點，兩個人在一起開心就好。」

▲鄭靚歆目睹女演員自願被潛規則，直呼演藝圈很殘酷。（圖／三立）
▲鄭靚歆目睹女演員自願被潛規則，直呼演藝圈很殘酷。（圖／三立）
鄭靚歆出身自《我愛黑澀會》，和周宜霈（大牙）、大牙老公阿廖師是羽球球友，被問到對陳建州（黑人）、大牙為了性騷擾指控對簿公堂的看法，她說：「當年我才12歲，還是小孩，那時候太小了，錄影都在放空。」而對於陳建州給人什麼感覺？她說：「他在我的印象裡是很正直的人。」

鄭靚歆對這類的糾紛也感到麻木，語出驚人地說：「我知道這個社會的形式，我也沒有嚇一跳，我已經被社會玷污了吧，我自己拍戲也看過類似的事情，我已經很習慣了。」以前她拍戲曾經目睹女演員穿低胸衣服，被人不懷好意的把玩項鍊，鄭靚歆想維護她反被阻止，「她說不用，她需要這個機會，所以不敢抵抗，這一行很殘酷。」

▲洪暐哲（右）收到炎亞綸溫暖鼓勵，提醒他簽約小心。（圖／三立）
▲洪暐哲（右）收到炎亞綸溫暖鼓勵，提醒他簽約小心。（圖／三立）
最近炎亞綸遭控偷拍私密片，媒體問到洪暐哲，微博有一則影片是炎亞綸會留言給許多人鼓勵，而他就是其中之一，洪暐哲表示確有其事，因為他有在共同朋友圈留言，也有單獨留言給他，但炎亞綸給洪暐哲大多是鼓勵與關心，要他不要害怕失敗，而且回台灣簽約要多注意合約，兩人至今都沒有見過面，而發生事情後因為忙於工作，也未聯絡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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