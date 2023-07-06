夏宇禾分手GINO：沒共識！當地下正宮6年　首吐「沒交惡」內幕

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鄭靚歆出身自《我愛黑澀會》，和周宜霈（大牙）、大牙老公阿廖師是羽球球友，被問到對陳建州（黑人）、大牙為了性騷擾指控對簿公堂的看法，她說：「當年我才12歲，還是小孩，那時候太小了，錄影都在放空。」而對於陳建州給人什麼感覺？她說：「他在我的印象裡是很正直的人。」
鄭靚歆對這類的糾紛也感到麻木，語出驚人地說：「我知道這個社會的形式，我也沒有嚇一跳，我已經被社會玷污了吧，我自己拍戲也看過類似的事情，我已經很習慣了。」以前她拍戲曾經目睹女演員穿低胸衣服，被人不懷好意的把玩項鍊，鄭靚歆想維護她反被阻止，「她說不用，她需要這個機會，所以不敢抵抗，這一行很殘酷。」
最近炎亞綸遭控偷拍私密片，媒體問到洪暐哲，微博有一則影片是炎亞綸會留言給許多人鼓勵，而他就是其中之一，洪暐哲表示確有其事，因為他有在共同朋友圈留言，也有單獨留言給他，但炎亞綸給洪暐哲大多是鼓勵與關心，要他不要害怕失敗，而且回台灣簽約要多注意合約，兩人至今都沒有見過面，而發生事情後因為忙於工作，也未聯絡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110