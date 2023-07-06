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Threads上線！4小時內斬獲500萬使用者　文字版IG能取代推特嗎？

▲臉書母公司Meta推出的全新社群平台「Threads」在今（6）日正式上線，甫上線就在4小時內獲得超過500萬用戶，引發關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司Meta推出的全新社群平台「Threads」在今（6）日正式上線，甫上線就在4小時內獲得超過500萬用戶，引發關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

臉書母公司Meta推出的全新社群平台「Threads」在今（6）日正式上線，Meta從未諱言Threads就是衝著推特而來，性質與推特高度相似，甫上線就在4小時內獲得超過500萬用戶，被外媒看好將成為推特的最大對手。

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Threads有何特色？

實際使用Threads，若本來就是IG的用戶，第一印象一定是非常方便，因為Threads完全能夠與IG連動串連，包括帳號密碼、個人檔案、原本追蹤的好友，都能完整複製到Threads上。

Threads的單篇貼文最大長度為500個字元，可發布影片的最大長度為5分鐘，作為一個由Meta打造，但以文字為核心的社群網路平台，Threads可以說是融合了IG與推特的特色，比IG更強調文字，而比推特更加自由。推特的單篇貼文最大長度為280個字元，且推特的貼文只能附4張照片，而Threads的貼文可以附10張。

馬斯克應該緊張嗎？

▲「Threads」被外媒看好將成為推特的最大對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲「Threads」被外媒看好將成為推特的最大對手。（圖／美聯社／達志影像）
買下推特的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），入主推特後風波不斷，面臨營收下降與用戶流失，且馬斯克推出的用戶每日瀏覽推文上限以及「藍勾勾收費」等措施，均引發不少反彈。如今Threads上線，外界好奇的就是Threads是否能夠取代推特？

根據智庫「Forrester Research」的研究員普魯克斯（Mike Proulx）表示，Threads不是推特遇到的第一個模仿者，但Threads在推特「挫敗感達到頂峰」之際上線，這是Threads的優勢。不過多年來，推特面臨許多模仿者的競爭卻從未被取代，Threads是否能夠成為例外，還有待觀察。

曾在推特、Meta擔任高階主管的美商謀智（Mozilla）產品長泰謝拉（Steve Teixeira）認為，如今的Meta缺乏用戶信任，這可能有礙Threads獲得用戶大規模採用，最後贏家誰屬仍難下定論。

社群網路媒體的前景？

值得注意的是，似乎很少人相信Threads和推特能夠並存，普遍的看法是Threads要不就是順利取代推特，要不就是變成另一個Clubhouse，短暫吸引關注後步下神壇、走入歷史。這是因為在社群網路媒體已經太氾濫的現代，使用者已經有了臉書、IG、推特、抖音、WhatsApp、Snapchat...真的還需要再沈浸在另一款社群網路媒體中嗎？

Meta已經宣誓，至少今年不會在Threads上接受廣告，且系統自動默認將英國的18歲以下用戶個人檔案設為私人，只有獲得許可才能瀏覽。而在那些更加重視個資保護的國家，Threads還在設法取得許可，因此延遲了在歐盟的發布。這也突顯出Threads的隱憂，雖然推特爭議不斷，但Meta的紀錄也好不到哪裡去。

最終這場社群網站大戰，勝出的會是祖克伯（Mark Zuckerberg）的Meta或是馬斯克的推特？只有時間能夠告訴我們答案了。

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