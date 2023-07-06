趙正平遭王仁甫虧「頭腦不清楚」！搭檔啦啦隊女神雅涵被笑爺孫配
趙正平近日受邀錄製節目《飢餓遊戲》，主持人王仁甫虧他「笨又記憶差」，讓他當場爆氣，怒嗆王仁甫：「你這把輸了的話，觀眾會笑死你！」此外，趙正平在節目中搭檔啦啦隊女神張雅涵，豈料卻被笑虧是「爺孫配」。
記者郭佩蓉/綜合報導
王思佳、趙正平、張雅涵、言子軒和潘映竹日前受邀錄製《飢餓遊戲》， 當介紹錄影來賓時，第九次來上節目的趙正平竟被抖出想上節目但製作單位一直不讓他來，就連上一次跟大家到台中錄影，主持群也都沒印象，讓孫協志忍不住作出結論：「他上了節目，但是他沒有存在感，是一件很可怕的事」，趙正平一聽撂話：「你不要逼我出手打你！節目最早的收視率也算是我們衝上來的！」眾人這才被勾起記憶，許孟哲也補充：「他是第一代蚊香蛙。」節目中還特別把蔡黃汝和趙正平的蚊香蛙照片擺在一起，相當經典。
節目進行搶食賽關卡時，藝人可自行選擇另一人進行PK搶答，王仁甫立馬分析：「要選可能頭腦沒有那麼清楚，記憶比較差的、比較笨的！」最後他更直接點名：「那就趙哥啦！」此舉再度惹毛趙正平，他也回嗆王仁甫：「你這把輸了的話，觀眾會笑死你！」就在王仁甫和趙正平準備搶答時，孫協志突然冒出一句「可是第一道菜是什麼」，眾人傻眼回他「可以自己選」，搞不清楚規則的狀況連趙正平都受不了：「還敢講我！」孫協志則回：「嘴你是因為你在那邊543。」遊戲還沒開始就已經鬥成一團。
而這一集的來賓剛好有各個年齡層，製作單位竟按照年齡採「大配小」幫大家分組，趙正平搭張雅涵被虧「爺孫配」，當宣布蔡黃汝跟許孟哲一組，孫協志竟脫口而出「這變相的也知道女生的年紀，所以年紀最大的是花花」，蔡黃汝則回話「也差沒幾歲好不好」，不料趙正平又補刀「花花應該也快四十了吧」，此話逼得蔡黃汝大呼：「你黑白講，你有沒有被打過！」而王思佳和言子軒同隊，遊戲考驗藝人的認歌能力，明明播放的是「包青天」，但言子軒卻把製作單位故意誤導的「包青夭」當正確答案，讓同隊的王思佳語露無奈：「我讓妳知道什麼叫做演藝圈的險惡。」