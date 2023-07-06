毛主人福音！高級寵物零食「牛舌肉條」人也可吃　共住渡假飯店

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「乾杯老饕級牛舌系列」改版新推出「牛舌肉條」、「小曲奇」、「原肉凍乾」、「咬咬牛舌捲」四款新品。其中，犬、貓都可食用的「牛舌肉條」、「小曲奇」兩款新品，低溫烘焙保留豐富的營養與熟成牛肉風味，完美的適口性易吸引毛孩願意食用，適合作為訓練、獎賞的零食。
四款新品每包目前優惠價200~250元(原價239~299元)，即日起至「乾杯超市」電商平台、Momo購物網、蝦皮、鮮拾，以及乾杯集團旗下餐飲品牌全台門市皆可購得。即日起至7月15日，四款新品於「乾杯超市」電商平台享83折起，另可輸入寵物折扣碼「K-PET」享兩件折扣50元，三件折扣100元，再抽集結新品與玩具「K-PET福袋」，價值1799元。
「K-PET毛孩乾杯」今年也首次參加7月7日~7月10日的「台北寵物用品展」，現場消費滿200元，即贈送相同價值乾杯集團旗下餐廳200元消費折抵券，消費滿500元並加入會員可參加抽獎，最高獎項為價值5566元的「老乾杯和牛燒肉禮盒」。還有「咬咬牛舌捲」與「小曲奇」兩款新品每包嚐鮮價168元，每日早上11點限量50份買一送一，全品項任選買三送一、買四送二等優惠。
有「全台最美飯店渡假」稱號的「台東池上-日暉國際渡假村」，近日則斥資數百萬規劃了專屬寵物與主人一同入住的「Go帝寶-寵物友善園區」，各項措施包含引進新型隔熱防火「預鑄斷熱H鋼構小豪宅」、上千坪的戶外活動空間、專屬山泉泳池等。
現推出每日僅接待6組的「帶毛小孩一同旅行趣-一泊二食」住房專案，每晚9900元起，每房可入住一隻毛孩(限重25kg以下)及二位大人，包含寵物泳池使用、2人自助陽光早餐(亦可選擇送房)及戶外BBQ晚餐，還包含客房Mini Bar、迎賓點心、池上/關山火車站免費接送、寵物備品(寵物睡床、二合一寵物食碗、寵物毛巾、玩具、潔牙骨、撿便袋、尿布墊)，並贈送狗狗有機洗沐組禮盒。