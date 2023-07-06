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浴火重生展翅高飛！高苑科大祭出免學雜住宿費並保就業

▲高苑科技大學祭出最高4年免學雜費與住宿費，再領高額助學金及保障就業，以吸引新生到該校就讀。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學祭出最高4年免學雜費與住宿費，再領高額助學金及保障就業，以吸引新生到該校就讀。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

浴火重生的高苑科技大學今(6)日，祭出最高4年免學雜費與住宿費，再領高額助學金及保障就業，以吸引新生到該校就讀。

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▲高苑科技大學祭出高額助學金及保障就業，以吸引新生到該校就讀。。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學祭出高額助學金及保障就業，以吸引新生到該校就讀。(圖／記者黃守作攝)
高苑科技大學董事長林輝政表示，台灣鋼鐵集團捐資高苑科技大學後，動員全集團力量協助增強課程與師資外，更提供高額獎助學金幫助學生就學，於112學年度入學者最高不僅四年學雜費、住宿費全免、最高還可領到16萬2千元生活助學金，畢業後，再由台鋼集團保障就業，讓學生在校安心就學、認真學習技能，畢業後為業界立即可用之人才。

林輝政說，高苑科技大學此次推出的獎助學金方案，是針對低收入、中低收入等特殊身分學生，費用是由台鋼集團來補助，該集團推動的繁鷹計畫，就是希望資源不要只集中在社會上的菁英，而是能照顧到一般民眾，甚至是弱勢者，繁鷹計畫就是希望能幫助社會中常常被忽略的一群人，由高苑科大做為橋樑，為他們裝上翅膀，幫助他們展翅高飛。

林輝政並說，對於一般生，高苑科大也沒有忽略他們，直接由台鋼集團旗下企業提供獎助學金，讓他們4年可以以國立大學學費標準就學，同時在學期間，台鋼集團的相關企業將提供業師、實習與打工機會，幫助學生提升實務技能，而且只要是高苑科大的畢業生，台鋼集團也將優先錄取，保障就業。

▲高苑科技大學重新再起振翅高飛。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學重新再起振翅高飛。(圖／記者黃守作攝)
高苑科技大學代理校長張宏宇指出，針對112學年度日間部四技新生，校方會提供高額獎助學金及工讀機會，針對低收入戶、中低收入戶、特殊境遇與身心障礙學生，台鋼集團將補足政府未補助的4年全額學雜費差額，以及提供4年全額學校宿舍的住宿費，另外，再提供4年共高達9萬元到16萬元的生活助學金，而一般原住民學生，也由台鋼集團來補足政府未補助的學雜費差額，提供4年全額學校宿舍的住宿費，以及4年共達3萬6千元的生活助學金。

張宏宇說，針對一般學生，高苑科大也走在政府補助公私立學校差額的新政策前，由台鋼集團相關企業提供獎助學金，讓學生立即享有四年國立大學收費，以及4年免住宿費，而針對轉學生，高苑科大決定依學生的身分別，一律比照新生標準，來提供學雜費、住宿費與生活助學金之補助。

張宏宇並說，若以一位中低收入戶家庭子女就讀該校的新生來說，除了政府補助部分學雜費，加上高苑科大於4年間共補足約16萬元的學雜費差額，以及於4年內再提供約18萬元的住宿費與生活助學金，學生僅需負擔極低的生活費就能完成學業，畢業後也不會背負高額的學貸，目的就是希望讓學生安心、專心、認真就學。

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