拚減碳！前鎮科技產業園區培育淨零碳排人才

我是廣告 請繼續往下閱讀
加工出口區管理處高雄分處分處長游淑惠表示，該分處所轄園區產業多屬國際產業供應鏈之一環，因此，淨零碳排已經是國際趨勢，該分處為推動科技產業園區廠商執行低碳計畫，乃與義守大學共同舉辦此一溫室氣體盤查內部查證員培訓課程活動。
游淑惠說，自從政府公布2050淨零路徑、金管會明訂2024年上市櫃公司揭露氣候變遷資訊及環保署新增約250家強制碳盤查事業，溫室氣體盤查儼然成為台灣各企業運籌國際應重視之環節，減碳不僅是一場能源革命，更意味著新一輪的產業變革，唯有先行者才能搶先迎來發展的「黃金期」。
游淑惠並說，與會區內廠商經由課程培訓，可快速掌握盤查流程與執行效率，發現關鍵排放源，以進行轉型改善、降低成本及帶來新商機，進而整合上、下游供應鏈，將減碳趨勢之衝擊降至最低，展現企業淨零決心及企業責任領導力、競爭力。
游淑惠指出，藉由義守大學在科技產業園區執行低碳計畫，推動園區廠商自我盤查溫室氣體來源，降低二氧化碳排放量，導入低碳生產技術新科技，達成節能減碳效益。
游淑惠並指出，義守大學團隊是由具節能減碳ISO相關證書與產學經驗之教師、顧問，共同組成低碳技術輔導團隊，可入廠輔導溫室氣體盤查/碳足跡/能源管理、製程減排/減廢/省水，推動低碳生產，並以PDCA長期改善、提升品質。
未來，高雄分處將持續針對園區廠商之減碳需求，協助鏈結經濟部工業局或其他政府補助計畫資源，產學研攜手一步一腳印地落實減碳，讓區內廠商在這場全球減碳攻防戰下，將能把握契機，站上風口，迎風高飛。