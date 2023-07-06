炎亞綸《嗨！營業中》回不去了？製作單位：一切會按原定計畫錄影
藝人炎亞綸因遭到前男友指控拍攝未成年不雅照並外流，陷入性醜聞風波，目前已由檢方介入偵辦調查中，也讓炎亞綸手上的代言與節目工作通通受到影響，其中，廣受好評的《嗨！營業中》首當其衝，日前更傳出炎亞綸已經向節目告假，至於後面的四集尚未錄製，炎亞綸動向成謎。對此，製作單位好看娛樂也回應了，「一切會按原定計畫錄影。」
記者詹鎰睿/綜合報導
由炎亞綸、庹宗康、姚元浩、莎莎、婁峻碩、李玉璽、曾沛慈、鹿希派主持的實境節目《嗨！營業中2》廣受好評，而在炎亞綸爆發風波後，官方則是先回應：「本週播出之節目內容，係為先前錄影製作完成將於原訂時間播出，後續已錄製未播出之內容，將更審慎小心處理，謝謝大家的關心及支持。」
再加上原定7月1日播出的集數，因金曲獎關係暫停一周，以及節目目前還有許多存檔，因此製作單位近期沒有錄影的行程，也讓炎亞綸未來動向成謎。對此《NOWnews今日新聞》詢問製作單位好看娛樂，有關炎亞綸請假後未來規畫。好看娛樂則回應：「成員有很多人，節目有很多角色，一切會按原定計畫錄影。」意指未來不會找人代班，間接證實炎亞綸不會再參與後面尚未錄製的演出。
※【NOWnews 今日新聞
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