特企／《楓之谷M》聯名國民零食、手搖飲 推限定系列虛寶、飲品
NEXON旗下MMORPG經典《楓之谷M》攜手國民零食品牌《可樂果》、《卡迪那》推出多種口味的「聯名必Buy零食箱」合作，此次聯名以可愛的怪物結合國民零食打造「餅乾好吃最對Way椅子」獨家遊戲道具，讓冒險者在遊戲內也可以嚐到經典餅乾。
活動即日起至9/10於全台超商、賣場、電商平台等指定通路，購買聯名包裝的拜拜箱或組合袋，即可獲得限量遊戲虛寶卡乙張，不僅箱箱有獎，活動期間內登錄發票還可以抽Apple 3C好禮、《可樂果》系列產品、《卡迪那》系列產品，以及消費集滿50點可兌換限量《楓之谷Ｍ》Q版束口袋，讓你驚喜不喊卡！同時，此次聯名合作也推出通路限定滿額贈，等你來蒐集限量《楓之谷Ｍ》摺疊旅行袋、購物袋！
《楓之谷M》首度跨界聯名連鎖手搖飲《珍煮丹》推出夏季期間限定飲品「皮卡啾紅心芭樂多多綠」、「菇菇寶貝柳橙多多綠」和「雪吉拉葡萄柚多多綠」三款口味。自7/13起至《珍煮丹》購買聯名多多綠系列或鮮沏果茶系列（現場門市、來電外送均可參加），即可獲得限量虛寶卡乙張，還有機會抽到獨家聯名遊戲道具「一喝停不了珍煮丹椅子」與周年道具「慶賀5周年騎寵」！
另外，《珍煮丹》門市限定活動，單筆消費滿NT$500即可獲得限量「楓之谷M吸管杯750ml」乙個，邀請各位冒險者一起在這個暑假吃吃喝喝迎接《楓之谷M》5周年吧！想知道更多相關活動資訊，可至《楓之谷M》官方粉絲團查詢。
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