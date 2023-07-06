馬斯克大讚中國AI實力！大膽預測「全自動駕駛」可望今年問世
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（6）以視訊連線方式出席在上海開幕的「2023世界人工智能大會」，他在演講中表示今年可能就會實現全自動駕駛的功能，並稱自己看好中國在AI產業的發展，同時也強調全球必須加強監管人工智慧（AI）的發展。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博新聞》指出，馬斯克在這段演講的發言凸顯了其與中國的深厚關係，尤其是特斯拉在上海工廠的產量佔全球特斯拉工廠的一半以上，以及他本人在今年5月底前往中國進行的新冠疫情後首次訪問；他在致詞中表示，相信中國可成為AI領域的全球參與者，而這個領域可能是未來經濟和地緣政治平衡的決定性關鍵因素，「我一直非常欽佩中國人民的智慧和幹勁。中國一旦下定決心要做一件事的話，一定能把這個產業做得很好，包含AI」。
報導提到，馬斯克也預測按照人工智慧技術的快速發展，「全自動駕駛」功能大約今年年尾就能實現。
馬斯克先是坦承自己過去類似的預測「不完全準確」，但又信誓旦旦稱這一次的預測將會是相對接近的，他也再次承諾，會與競爭對手分享特斯拉自動駕駛的研究成果。
此外，馬斯克也重申，全世界正在走向「機器人數量超越人類」的未來，而AI領域可能決定未來的經濟與地緣政治格局，相對於機器智慧，人類智慧在未來所占的比例會越來越低，「這將是一個根本性的深度變化，但現在還很難理解它帶來的影響。