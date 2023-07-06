夏季旅展／天成飯店集團住宿2.2折起 礁溪晶泉丰旅每人1625元起
夏季台北國際旅展於2023年7月14日(五)至7月17日(一)在台北世貿一館熱鬧開展，天成飯店集團旗下六館包含台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，推出聯合住宿券含早餐每張售價3200元，平日六館擇一住宿，能入住最高總價值1萬4410元房間，下殺2.2折。晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，也於官網獨家推出兩款「迎接暑假、限時回饋」家庭熱銷房型回饋，主打暑假旺日週日出遊不加價。以家庭客房為例，四人同行，每人每晚僅1625元起，加贈輕日式自助式早餐四客。
記者葉盛耀/綜合報導
天成飯店集團平日聯合住宿券每張3200元，集合旗下館別：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，憑券可六館擇一於平日雙人入住使用且皆附早餐。另外，入住天成文旅-蜂巢加碼不分平假日均可使用。入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。入住嘉義天成文旅-繪日之丘擇可住宿四人溫馨家庭房，成為旅遊計畫首選。
瑞穗天合國際觀光酒店，推出平日週一至週五雙人住宿券，二擇一可選城堡溫馨家庭房或親子溫馨家庭房雙人住宿券每張1萬999元。平日莊園溫馨家庭房雙人住宿券每張1萬4900元，可加人加價，假日入住加價1000元、大假日入住加價2000元，優惠期限至2024年6月30日。
頂級豪華露營「朋趣BonChillGlamping」首次於旅展開賣，優惠期間為2023年8月1日起至2024年6月30日止，推出雲端號(一大床兩小床)露營車平日雙人住宿體驗8800元，享一泊四食，持券亦可加人加價，或選擇加價400元升等曙光號(一大床一小床)，加價600元升等天馬號(兩大床)，一卡皮箱即可入住享受全包式奢華露營體驗，遠離城市喧囂享受被滿山綠意環繞的休閒度假。
礁溪晶泉丰旅旅展好評加碼「迎接暑假、限時回饋」優惠住房專案即日起至2023年7月17日止於線上官網熱情開賣，旅人可入住日期為即日起至2023年12月21日止。家庭一家四口推薦原價萬元的「家庭客房」，每人每晚最低1625元起，可入住體驗房內專屬的半露天景觀湯池。而原價逾2萬元、擁有景觀雙湯池的「泉音家庭套房」，則特別配合旅展推出優惠禮遇折扣，最多可容納4位大人同時入住，每人每晚僅2125元起。兩種房型皆加贈翌日豐盛自助式早餐外，再享Happy Hour時段，各式零食點心、飲品無限暢飲。