NBA／2020梯選秀大物Ball、Edwards獲頂薪合約 Wiseman最落寞
NBA2020年選秀會前三大潛力新秀Anthony Edwards、LaMelo Ball、James Wiseman，在度過三個賽季後，Edwards與LaMelo Ball分別與明尼蘇達灰狼以及夏洛特黃蜂續約，新合約都來到5年2.6億美金(約80億台幣)的頂薪，僅剩下目前效力於底特律活塞的2020年新秀榜眼Wiseman，沒有完成頂薪續約。
實習記者練宗翰/綜合報導
Wiseman於2020年第二順位被金洲勇士選中，效力2年間未能兌現自己的天賦，在2022-23年賽季交易至活塞。在活塞雖然表現跟勇士相比有明顯提升，出賽24場場均12.7分8.1籃板0.8阻攻，其中更有8場比賽完成雙十，但相比另外兩位球員皆已入選全明星賽，Wiseman的表現仍有一段不小的落差。
Wiseman雖然擁有極高的天賦，但在心態上相當不成熟，急於球場上有好表現，不斷向教練團要求更高的戰術地位，但無奈於球技仍然無法獨當一面，進攻端與其他勇士球員配合甚微，拿到球就想獨自完成進攻，防守端也不夠積極，完全無法融入勇士體系。
相比Edwards與LaMelo Ball，Wiseman在接觸籃球上時間較晚，在新秀賽季的完成度也比較低。如今Wiseman合約還剩下1年，要證明自己獲得頂薪合約可能還需要一點時間。