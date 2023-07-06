高雄輕軌49處路口將設違規偵測及智慧整合系統

高市府捷運局今(6)日舉辦「高雄環狀輕軌路口違規偵測設備及智慧整合系統廠商說明會」，邀請國內近20家科技執法及智慧運輸系統整合廠商參與，副市長林欽榮表示，捷運局選定輕軌沿線49處，裝設違規偵測設備及智慧整合系統，預計明年底上路。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮指出，高雄輕軌今年底成圓後整體路網達22.1公里，合計38座候車站共有86處路口。在本案49處路口建置完成後，加上警察局交通大隊先建置的10處路口違規偵測設備，同時今年剛公布的國發會5G科專計畫將會在輕軌10處路口建置碰撞預警系統。輕軌約80%的路口將設有違規偵測或碰撞預防系統，可提升市民朋友經過輕軌路口的安全與通行效率。除此之外，本案將在交通局智慧運輸中心建置智慧整合系統來進行交通大數據的分析，作為輕軌沿線路口交通優化決策的依據，並透過共通的通訊協定，讓交通局、警察局交通大隊及輕軌營運公司能共用資訊，擴大智慧大眾運輸效益。
捷運局補充表示，高雄輕軌路口已設置多種預防告警設施，包含警告標誌、聲光號誌並於地面劃設輕軌車輛行駛界線及塗黃色鋪面，交通局也協助於部分路口設置箭頭燈及可變資訊標誌(CMS)等，提升輕軌列車運行安全。但民眾仍有違規闖越軌道造成輕軌司機防禦駕駛的情形，防禦駕駛動作雖可大幅降低碰撞事故之發生，但通過路口放慢車速的行駛策略除降低輕軌行駛速率外，緊急煞停動作也會提高車上乘客跌傷之風險。為避免碰撞事故發生，接下來將在輕軌重要路口建置違規偵測設備，提醒民眾遵守路口號誌指示，不要違規闖越輕軌軌道，確保交通安全。
捷運局希望藉由本次說明會與各廠商代表進行意見交流，以求完善本次採購案的規劃。並誠摯的歡迎各家廠商踴躍參與投標，與市府團隊通力合作一同努力打造高雄市成為友善宜居的智慧城市。