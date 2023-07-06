籃籃駕駛遊艇操壞引擎！聽到「350萬天價」求償嚇到臉色慘白
節目《綜藝新時代》本周的「職人好厲害」來到宜蘭縣頭城鎮體驗當遊艇水手的工作，而在主持人阿翔的提議下，大家輪流進行開遊艇的體驗，沒想到啦啦隊女神籃籃竟開到操壞一顆價值不菲的引擎，一聽到要350萬台幣，當場把籃籃嚇到臉色發白。
記者詹鎰睿/綜合報導
節目一開始浩子介紹，每當進入宜蘭後，第一個眼映入眼簾的就是龜山島，但平常都是遠眺從來沒有近距離看過，而今天要體驗的職業「遊艇水手」就要帶觀眾朋友近距離欣賞龜山島，介紹完後，浩子賣起關子繼續問，除了龜山島，頭城鎮還有另一個離島，不知道大家知不知道，此時阿翔竟小聲回說，釣魚台也是屬於頭城鎮的，獲得眾人大笑：「有自信一點！」
抵達港口邊後，職人白豬向藝人們介紹完主要工作後，第一步就是要考驗藝人們的水性，講解沒有水手在怕水的，結果浩子聽了後不甘示弱地回說：「我們看起來像是有在怕水的嗎？」隨即把阿翔、籃籃、張家瑋通通拋到水裡，讓籃籃笑說：「我們不是怕水、我們比較怕你！」結束考驗後，大家一同登船前往近期在網路上爆紅的牛奶海。
但在前往牛奶海的途中，阿翔提議來一場開船比賽，看誰的船開的最好，贏家可以與遊客一同享受海上香檳，結果換到籃籃開遊艇時，因為油門瞬間加速太過激烈，不小心操壞一顆引擎，一聽到船長報價350萬元台幣，籃籃瞬間嚇到臉色發白，也讓大家聽了後笑說：「看來籃籃沒辦法只體驗而已，是要真的留下來在這邊上班了。」