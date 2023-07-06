李玟離世富商老公急返港！訃聞公開　喊她「摯愛的妻子」

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著表示，CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人，「她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。」
至於葬禮細節待定，之後會再公布。
訃聞內容全文如下：
永遠懷念COCO LEE
我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo 於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。
CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華橫溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。 她的影響力和光芒將永遠持續下去。
葬禮細節待定，容後公佈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「歌手李玟過世」相關新聞。