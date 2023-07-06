快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟離世富商老公急返港！訃聞公開　喊她「摯愛的妻子」

▲李玟（左）老公Bruce Rockowitz（右）於今（6）日稍早發出訃聞。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟（左）老公Bruce Rockowitz（右）於今（6）日稍早發出訃聞。（圖／翻攝自李玟IG）

記者吳雨婕/綜合報導

天后CoCo李玟7月2日在家輕生，昏迷3天後於昨（5）日晚傳出過世消息，富商老公Bruce得知李玟輕生噩耗後在隔日返港，並於今（6）日稍早發出訃告，以「摯愛的妻子」稱呼李玟。

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Bruce發出的訃聞中提到：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。」

接著表示，CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人，「她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。」

至於葬禮細節待定，之後會再公布。

▲據傳Bruce（右）身家高達台幣90億元。（圖／翻攝自李玟IG）
▲▼Bruce（右）發出李玟的訃聞。（圖／翻攝自李玟IG、微博）
▲Bruce發出李玟訃聞。（圖／翻攝微博）
▲Bruce發出李玟訃聞。（圖／翻攝微博）

訃聞內容全文如下：

永遠懷念COCO LEE

我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo 於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。

CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華橫溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。 她的影響力和光芒將永遠持續下去。

葬禮細節待定，容後公佈。


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