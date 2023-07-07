肯尼NOW星球／PLG選秀狀元是誰？鋼鐵人瞄準目標？ 高景炎說分明
PLG（P.LEAGUE＋）新人選秀會即將於下周二（7/11）登場，球迷們都非常期待誰會是今年的「狀元郎」。昨晚（7/6）熱騰騰出爐的最新一集《肯尼NOW星球》，肯尼哥要在節目中分析本屆熱門新秀的特色以及預測各隊首輪會挑誰。而高雄17直播鋼鐵人透過周儀翔交易案獲得本屆首輪第四順位選秀權，球迷都很好奇肯尼哥會用這支籤選擇誰？他會在節目中透露嗎？另外在節目的尾聲製作單位特別準備一段「彩蛋」，記得收聽收看《肯尼NOW星球》就知道。
運動中心/綜合報導
今年選秀會吸引許多「外籍生」報名參加，包括狀元呼聲非常高的阿拉薩，擁有狀元籤的新竹街口攻城獅會不會挑走來自台灣藝術大學的阿拉薩？肯尼哥認為：「機會非常大」，不過因為攻城獅原本的陣容就有一位外籍生伊波卡，所以若攻城獅想要挑選阿拉薩成為狀元就必須買斷他的合約。
另外肯尼哥特別提到，本屆選秀除了外籍生之外也有許多優秀的本土內線，包括喬楚瑜、劉彥廷甚至是吳沛嘉都非常有機會獲得球隊青睞，其中喬楚瑜、劉彥廷都是首輪的熱門人選，肯尼哥表示：「夢想家可能會挑選來自輔仁大學的喬楚瑜，而國王會選劉彥廷！」究竟肯尼哥預測準不準？大家可以期待今年選秀的結果。