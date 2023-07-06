PLG／遭爆性騷國王啦啦隊 代理執行長周崇偉發長文致歉並報案
P. LEAGUE+(PLG) 職籃聯盟代理執行長周崇偉，遭爆料三週前在KTV聚會時，意圖從後方抱住新北國王啦啦隊Queens隊長Amber倩宇，此影片也被有心人士拍攝後外流，引起軒然大波，周崇偉今也在個人社群發文致歉，「我確實做了不恰當的事情，隔天也非常自責，並向當事人道歉，同時也向公司自請處分，針對當天晚上的荒唐行為，我願意接受所有的批評與指教。」
記者廖聿偉/綜合報導
周崇偉說，「關於暫代聯盟執行長一職，在得知時本來就知道執行長一職所承擔的責任與壓力，還有需要的能力與眼界，是現階段的我所遠遠不足的，暫代這個職務並不是升遷或肯定，而是讓聯盟可以運作該運作的，以及給董事會有更多的時間去討論適任人選。」
年僅35歲的周崇偉強調，「在暫代職務後就爆出這樣的事情，造成整個聯盟與各球團的麻煩，我知道自己要為此負責，現在也已經將我的想法告知董事會，就靜待董事會決議。」
事件爆發後，網路上流傳一張周崇偉與朋友的對話，內容提及夢想家啦啦隊隊長「梓梓那個奶可以用來打排球」，引發嘩然，不過經過了解，此張圖疑似遭後製，而非本人所發。
周崇偉也回應，「不過關於我沒有做過的事和沒有傳過的訊息，我還是要用行動澄清，所以網路上流傳我不知道跟誰的不實對話紀錄，我已經完成報案，接下來就交給警察了。」
最後周崇偉再次表達，「我當天的行為是非常不恰當的，所有的批評與指教我都虛心檢討，也再次表達我的歉意。」