專業吃貨認證！吃美食還能顧體質？這套最強組合幫你「鹼」去負擔

我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於傳統鹹酥雞店，店面乾淨明亮、整體風格超文青。食材經過高溫油炸後，再高速轉動甩去多餘油脂，最具特色的就是有8種免費配料，可讓消費者自由選擇，其中最特別的莫過於鳳梨丁、蘋果片，清爽的水果搭配鹹酥雞，既鮮甜也助消化，再配上統一PH9.0鹼性離子水，讓鹹酥雞變得清爽不膩口，還能鹼少負擔。
中西融合 連國際名廚也喜愛－初炸小食店
隱藏在台北國父紀念館站附近的初炸小食店，是國際名廚也常造訪的愛店。擁有西餐背景的老闆，將台味鹽酥雞結合西式料理手法，將鹽酥雞料理變化出令人驚豔的創意特色菜，例如將巧克力與芋頭尬在一起，創造出一切開就立刻爆漿流出的「巧克力芋泥餅」，濃厚的甜鹹風味吃起來意外的超搭；還有牽絲連連的「香辣起司豬肉捲」，讓人一口接一口吃不停；店內有不定期登場的「神秘創意黑板菜料理」可選擇，再搭配統一PH9.0鹼性離子水，幫助調整體質，繼續享受吃。
來自彰化30年祖傳秘醬 台式新潮炭烤店－謝謝 台味炭烤
堪稱內湖最強炭烤店，每一份餐點皆是現點現烤，新鮮的食材透過精準火侯掌控、醬料刷的入色又入味，讓每一支串燒都接近完美的琥珀焦糖色。其中最具特色的就是代代祖傳的醬料「謝謝 台味秘醬」，獨門的烤肉醬汁讓串燒吃起來鹹中帶有回甘的甜，不吃還好一吃超上癮，享受之外還必須搭配統一PH9.0鹼性離子水，清爽解膩、鹼去負擔，讓人能再多吃好幾串。
現代人喜歡享受美食、外食比率高，這樣容易使負擔變得比較大。因此專業級吃貨們都知道，在享受美食後，千萬別忘了要平衡一下、顧好體質。「統一PH9.0鹼性離子水」，PH值高達9.0，不僅能有效補充水分，幫助新陳代謝，更有助於調整體質、輕鬆平衡，讓你「吃美食也能顧體質」，一起「鹼去負擔」。
2023/7/01～7/31限時一個月，「統一PH9.0鹼性離子水」與「鹹酥李(創始店)」「初炸小食店」「謝謝 台味炭烤」，分別有不同門市活動，聯手幫消費者「鹼去負擔」。只要達到消費金額門檻或完成指定動作，就能獲得一瓶統一PH9.0鹼性離子水(數量有限，送完為止)，讓你享受美食的同時，也能照顧好體質。
【鹹酥李 創始店】台北市大安區金山南路二段211號
每週一～五 17:00-23:30
電話：02-2358-7899
【初炸小食店】台北市大安區光復南路308巷57號
公休日請見FB查詢
電話：02-2776-5855
【謝謝 台味炭烤】台北市內湖區成功路四段61巷25弄7號
公休日請見FB查詢
電話：02-2792-5586