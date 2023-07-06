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台股跌近300點！金管會喊基本面仍穩健　今年表現優於多數亞股

▲台股跌近300點，金管會稱基本面尚稱穩健，台股今年以來表現仍優於多數亞股。（圖／記者顏真真攝）
▲台股跌近300點，金管會稱基本面尚稱穩健，台股今年以來表現仍優於多數亞股。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台股今（6）日大跌294.26點，收在16762.17點，外資更賣超387.24億元。對此，金管會信心喊話，今日亞股普遍下跌，台股今年至7月5日仍漲20.65%，表現仍優於多數亞股，台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

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美國聯準會（Fed）公布最新會議紀要，暗示未來可能繼續升息，美股4大指數收黑，亞股今日普遍下跌，台股今日收盤跌幅1.73%，同時段香港下跌3.03%、日本下跌1.73%，新加坡下跌0.81%、韓國下跌0.66%、上海下跌0.66%。

不過，與其他國家股市漲跌幅比較，金管會證期局官員表示，今（2023）年截至7月5日止，台股漲幅20.65%，相較日本漲幅27.76%、韓國漲幅15.32%、上海漲幅4.33%、深圳漲幅0.12%、新加坡跌幅2.03%、香港跌幅3.39%、美國道瓊漲幅3.44%，台股表現優於多數亞股。

而今年7月截至5日止，台股漲幅0.83%，相較香港漲幅1.03%、上海漲幅0.65%、韓國漲幅0.57%、日本漲幅0.45%、深圳漲幅0.02%、新加坡跌幅0.64%、美國道瓊跌幅0.35%，台股表現介於亞股之間。

證期局官員強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至5月底本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76%，加計股票股利為3.89%，國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6819億元，今年截至5月底累計營收約15兆元，雖然獲利金額及累計營收金額較去年同期減少，但均創歷年同期第三高。

若就今年日均量觀察，與去年比較，證期局官員說，今年以來截至7月5日止，台股集中市場日均量2507億元，較去年同期日均量2787億元，減少約10.06%，但同期間新加坡日均量年減18.90%、香港減少16.88%及韓國減少10.46%，亞洲其他市場日均量亦下滑。

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