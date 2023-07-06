台股跌近300點！金管會喊基本面仍穩健　今年表現優於多數亞股

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不過，與其他國家股市漲跌幅比較，金管會證期局官員表示，今（2023）年截至7月5日止，台股漲幅20.65%，相較日本漲幅27.76%、韓國漲幅15.32%、上海漲幅4.33%、深圳漲幅0.12%、新加坡跌幅2.03%、香港跌幅3.39%、美國道瓊漲幅3.44%，台股表現優於多數亞股。
而今年7月截至5日止，台股漲幅0.83%，相較香港漲幅1.03%、上海漲幅0.65%、韓國漲幅0.57%、日本漲幅0.45%、深圳漲幅0.02%、新加坡跌幅0.64%、美國道瓊跌幅0.35%，台股表現介於亞股之間。
證期局官員強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至5月底本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76%，加計股票股利為3.89%，國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6819億元，今年截至5月底累計營收約15兆元，雖然獲利金額及累計營收金額較去年同期減少，但均創歷年同期第三高。
若就今年日均量觀察，與去年比較，證期局官員說，今年以來截至7月5日止，台股集中市場日均量2507億元，較去年同期日均量2787億元，減少約10.06%，但同期間新加坡日均量年減18.90%、香港減少16.88%及韓國減少10.46%，亞洲其他市場日均量亦下滑。