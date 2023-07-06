快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟驟逝遭不肖人士詐騙募款！二姊Nancy動怒發文警告

▲有不肖人士假借李玟（左一）名義募款，讓李玟二姊Nancy動怒喊告（圖／翻攝自李玟IG）
▲有不肖人士假借李玟（左一）名義募款，讓李玟二姊Nancy動怒喊告（圖／翻攝自李玟IG）

記者吳雨婕/綜合報導

歌手CoCo李玟的二姊Nancy在昨（5）日公開妹妹李玟過世的消息，讓各界惋惜不已。沒想到竟有不肖人士在此刻以李玟的名義詐騙號召募款，讓Nancy罕見動怒在臉書發文警告，並提到預計會在8月舉行李玟的紀念追思會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nancy在臉書發文寫道：「警告！有無良騙徒到處利用我妹妹的名義，以慈善目的籌款，引起我的注意。 請小心，我們不會做任何募資，也不會以她的名義發行任何紀念產品。 我們的家庭將保留我們追究這些人的法律權利。 最後，請注意，我們將在8月於大中華地區組織紀念聚會，敬請關注更多資訊。」

李玟二姊Nancy昨晚在社群媒體上透露，近年李玟飽受憂鬱症所苦，於7月2日在家中輕生，緊急送醫後昏迷3天，最終不治身亡。由於香港政府規定，如果非病死，遺體都需要解剖，因此李玟的告別式需要等解剖結果出爐後才能舉辦。

▲李玟輕生送醫時已經被醫生判定腦死，但高齡80多歲的李媽媽不願意放棄搶救。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟離世讓許多人不捨。（圖／翻攝李玟微博）
此外，稍早李玟的富商老公Bruce也公開了訃聞內容，提到李玟是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，「摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。」

▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

更多「歌手李玟過世」相關新聞。

快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟離世富商老公急返港！訃聞公開　喊她「摯愛的妻子」

獨／聞李玟離世像夢一樣！昔工作人員揭天后「私下大方行為」

獨／那那大師4年前貼身訪談李玟！嘆天后一句話他好心疼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀