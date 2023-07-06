李玟驟逝遭不肖人士詐騙募款！二姊Nancy動怒發文警告
歌手CoCo李玟的二姊Nancy在昨（5）日公開妹妹李玟過世的消息，讓各界惋惜不已。沒想到竟有不肖人士在此刻以李玟的名義詐騙號召募款，讓Nancy罕見動怒在臉書發文警告，並提到預計會在8月舉行李玟的紀念追思會。
記者吳雨婕/綜合報導
Nancy在臉書發文寫道：「警告！有無良騙徒到處利用我妹妹的名義，以慈善目的籌款，引起我的注意。 請小心，我們不會做任何募資，也不會以她的名義發行任何紀念產品。 我們的家庭將保留我們追究這些人的法律權利。 最後，請注意，我們將在8月於大中華地區組織紀念聚會，敬請關注更多資訊。」
李玟二姊Nancy昨晚在社群媒體上透露，近年李玟飽受憂鬱症所苦，於7月2日在家中輕生，緊急送醫後昏迷3天，最終不治身亡。由於香港政府規定，如果非病死，遺體都需要解剖，因此李玟的告別式需要等解剖結果出爐後才能舉辦。
此外，稍早李玟的富商老公Bruce也公開了訃聞內容，提到李玟是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，「摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。」
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