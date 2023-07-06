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迷人老味道！火鍋百匯攜手九大經典台灣味打造「台味趴」

▲吉哆台味叭推出古早味檔期，油飯、白糖粿、潤餅、麵茶霜淇淋等傳統美食應有盡有。（圖／吉哆火鍋提供）
▲吉哆台味叭推出古早味檔期，油飯、白糖粿、潤餅、麵茶霜淇淋等傳統美食應有盡有。（圖／吉哆火鍋提供）

記者陳美嘉／綜合報導

七月暑假到來也正式開啟餐飲業爭奪戰序幕，吉哆火鍋百匯店內不僅推出多項復古餐點，更攜手九大品牌聯手打造「台味趴」，匯集高雄、宜蘭、苗栗等各地古早美味，讓民眾不用東南西北奔跑，就可以一次吃遍充滿台灣味的排隊美食。

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首先鎖定「李溪口」黑豬肉香腸，大口咬下，外脆內紮實、肉汁豐沛，完整保留傳統香腸攤的炭烤風味！堪稱是頂級前菜。再來是從宜蘭遠道而來的「林場肉羹」，肉條軟嫩幼滑、芡湯帶著醋香與蒜香，是令人意猶未盡的古早味。

▲火鍋百匯業者攜手九大品牌聯手打造「台味趴」，匯集高雄、宜蘭、苗栗等各地古早美味。（圖／吉哆火鍋提供）
▲火鍋百匯業者攜手九大品牌聯手打造「台味趴」，匯集高雄、宜蘭、苗栗等各地古早美味。（圖／吉哆火鍋提供）
肉羹的最佳拍檔「呷七碗」，油飯色香味俱全，自煉豬油拌入糯米，油亮剔透、香氣十足。餃類主食則率先品嚐「菜市仔嬤」乾拌餛飩，一口一個大小剛好，滑嫩的外皮咕嚕一聲滑入口中，鮮甜肉汁在口中散開，與微酸微辣的主廚特製秘醬搭配得天衣無縫。

再來是飄香超過65年，苗栗「阿蘭姊小吃店」水晶餃，晶瑩剔透的外皮Ｑ彈有嚼勁，肉餡是台灣豬後腿肉製成，無論是煮火鍋「濕吃」或是拌醬「乾吃」都各有擁護者。「頂呱呱」專區供應的是炸物天花板－地瓜薯條及甜甜包。

▲頂呱呱多項產品也在這次吉哆古早味檔期中無限量供應。（圖／吉哆火鍋提供）
▲頂呱呱多項產品也在這次吉哆古早味檔期中無限量供應。（圖／吉哆火鍋提供）
當然，不能錯過的還有超人氣消暑聖品「紅茶雪泥」，純正茶香搭配清爽冰沙，是不可錯過的矚目焦點。同樣是冰品的還有「芳苑冰棒」的古早味冰品，以純糖、純水等天然材料來製作，復古風味十足。甜品則是「鮮芋仙」芋圓及仙草，搭配手工熬煮的糖水及挫冰，為整場台味趴畫下完美句點。

無論正在品嚐哪一道，都推薦隨餐搭配在高雄飄香77載「香茗茶行」的茶品，焙香烏龍茶清香潤喉，適合在菜餚交替或食用完重口味的菜餚後飲用；最後再來一杯洛神花茶，幫助消化且讓口氣清新。

吉哆台味趴第一波從７月5日起開跑至9月中；吉哆也同步推出多樣古早味主廚私房料理，像是白糖粿、潤餅、麵茶霜淇淋等，滿滿的傳統台灣味，等著饕客來征服。

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