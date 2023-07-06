接軌國際 ！中國信託金融科技創新年會聚焦創新永續　

「中國信託金融科技創新年會」邀請行政院國家發展委員會副主任委員高仙桂、數位發展部數位產業署署長呂正華、國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、中國信託金控總經理陳佳文、科技長賈景光等貴賓到場，力挺金融創新。國家發展委員會副主任委員高仙桂表示，淨零與數位「雙轉型」攸關國家競爭力，更是各企業營運的生存命脈，國內金融與科技業者在雙轉型過程中扮演領頭羊角色，中國信託更是其中的模範生、佼佼者。
中信金控總經理陳佳文指出，身為臺灣最國際化的金融機構，中國信託以多面向的努力，配合政府政策推動臺灣金融業數位轉型，與國際接軌。後疫情時代，產業數位化不只是轉型力與創新力，更重要的是應變力，同時需要永續議題概念。科技對金融產業的影響甚鉅，中信金控以快速、積極的態度面對，更期盼藉由全球金融科技趨勢發展知名評論專家Chris Skinner大作「Digital for Good」闡述的核心精神「理念驅動」，達到拋磚引玉、引領臺灣金融業持續為數位化以及永續發展議題貢獻。
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「中國信託金融科技創新年會」下半場為創新成果發表，特別邀請行政院數位發展部數位產業署署長呂正華分享與金融產業息息相關的第三方支付法遵導入、電子簽章法規調適等相關政策，呂正華署長特別以中信金控積極參與，攜手由數位發展部建構、推動中小微型企業數位轉型的「臺灣雲市集」平臺為例，目前已幫助累積4萬多家企業，有效提高企業數位化程度，為政府與金融業協力，推出創新金融服務的最佳示範。
針對具體創新成果，中信金控打造「科技創新軍火庫」，在內部應用逾50個AI模型，包含視訊對保、先買後付應用人臉辨識、人證比對，「智動GO」可推薦個人化產品及優惠、反洗錢負面新聞及防弊防詐的警示戶偵測等。另一方面，中國信託致力於運用區塊鏈技術打造高效率且安全的供應鏈數據網絡，提高供應鏈韌性，運用區塊鏈技術整合企業客戶的企業資源計畫系統（Enterprise Resource Planning, ERP），所有數據都被加密且無法竄改，企業可跨機構傳輸數據，銀行也能信任數據的真實性，快速提供資金給廠商，藉由自動化分析與審核，搭配流程機器人，交易量較以往超過5倍，滿足更多企業客戶的交易需求。
在國際接軌共創部分，中信金控展出獨家應用Apple Messages for Business串聯分行智能引導、慈善智能大使、商店智能服務、球場智能助理、大會智能接待、門市智能引導等六大場景，並邀請全球領先的數位貿易融資網路平臺Contour執行長Carl Wegner，說明中信銀行與20家國際級銀行建構全球最大區塊鏈貿易融資平臺的經驗。來自瑞典的綠色科技新創公司Doconomy商務總監Carl-Johan von Uexkull與中國信託商業銀行數位金融處處長羅至善共同分享中國信託「ATM X LINE個人化服務」及「再生能源交易區塊鏈平臺」對比消費碳足跡服務之績效。
中信金控前瞻的金融科技技術及永續發展努力備受國際肯定，今年以來已榮獲《The Asset》數位金融獎、《Global Finance》臺灣最佳銀行等超過135項國內外大獎肯定，顯示在金融創新表現具備國際級水準，未來將持續以永續發展的核心精神推動數位轉型與金融科技應用，達到共好未來。