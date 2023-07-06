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首出席美國慶酒會　蔡英文打趣：不論誰當選都會持續深化台美關係

▲蔡英文總統任內首度出席美國國慶酒會。（圖／記者邱新博攝）
▲蔡英文總統任內首度出席美國國慶酒會。（圖／記者邱新博攝）

記者邱新博／台北報導

為了紀念7月4日美國國慶日，美國在台協會（AIT）6日晚間在台北舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統、副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都出席酒會。蔡英文總統在致詞時用幽默的口吻說道，不論下一任總統是誰，台美關係都會持續深化，相信他們會毫不猶豫的認同，她還望向三位參選人，「可以舉手一下嗎？說YES！」

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美國在台協會（AIT）於台北君悅酒店盛大舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統首次親自出席，也將是她8年總統任內唯一一次實體出席美國國慶活動，賴清德陪同與會。另外，侯友宜與柯文哲也都出席酒會，兩人先後入場，但由於有時間差，且入場前後在會場左右側各自寒暄，並無互動；而賴清德則是與蔡英文總統一同最後入場。

▲國民黨總統參選人侯友宜出席美國國慶酒會（圖／記者陳明中2023.07.06攝）
▲國民黨總統參選人侯友宜出席美國國慶酒會（圖／記者陳明中2023.07.06攝）
蔡英文總統則以全英文致詞，她表示，247年前的7月4日，是自由民主的象徵，美國如今也成為台灣最堅定的盟友，美國支持台灣追求民主自由，在每一個關鍵時刻，都給予台灣協助。

蔡英文表示，自她擔任總統以來，接待許多美國國會成員，感謝大家力挺台灣，她說，隨著台美21世紀貿易倡議的簽署，台美之間的關係比過去更加鞏固，而台美之間的投資也不斷增加與深化，互動的速度也不斷增加，不僅台積電在美國設廠投資，美國企業也在台灣加碼投資。

接著，蔡英文說，台美關係會將會持續深化，不論誰是下一任的總統，今天三黨總統參選人都在現場，相信絕對會毫不猶豫的認同她。她笑著看向台下，當場點名三黨總統參選人說，「舉手一下好嗎？說YES！」引起現場一陣哄堂大笑。

最後，蔡英文提到過去AIT有製作「台美友好啤酒」，今天的酒會也擺出了台美合作的啤酒。她笑著說，應該沒有人敢當著她的面說不喜歡，「我希望你們好好享受，不要喝太多」。

不過，蔡英文突然停頓一下又說，「啊！我應該不能這樣講，你們應該自己決定自己要喝多少，只要不要酒後開車就好」。

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席美國國慶酒會（圖／記者陳明中2023.07.06攝）
▲民眾黨總統參選人柯文哲出席美國國慶酒會（圖／記者陳明中2023.07.06攝）
孫曉雅致詞時以中英文「雙聲道」致詞表示，她要特別感謝蔡總統以主賓的身份出席今年的活動，在這兩年來合作、一起強化並拓展美台關係，讓她深感榮幸，台灣人民對於繁榮與和平的堅持，始終維持不變。

孫曉雅說，美國也相當讚賞，蔡英文總統在日益複雜的地緣政治下，所展現的穩定領導力，「我相信，隨著您的總統任期在明年邁向高峰，劃下圓滿句點，我們將會清楚看到，一個比您剛上任時更好的台灣，謝謝您，為了增進台灣對全球經濟的貢獻所做的種種努力」。

▲蔡英文總統、副總統賴清德、AIT處長孫曉雅於致詞後寒暄（圖／記者陳明中2023.07.06攝）
▲蔡英文總統、副總統賴清德、AIT處長孫曉雅於致詞後寒暄（圖／記者陳明中2023.07.06攝）
對於場內的互動情況，陪同柯文哲一同出席的民眾黨立委邱臣遠表示，現場人員太多，且另有共和黨議員訪團也出席，在會前僅有介紹柯文哲與共和黨議員以及其他訪賓認識，並未有機會與侯友宜或是賴清德互動，而在致詞結束後也離開會場。

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