首出席美國慶酒會　蔡英文打趣：不論誰當選都會持續深化台美關係

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蔡英文總統則以全英文致詞，她表示，247年前的7月4日，是自由民主的象徵，美國如今也成為台灣最堅定的盟友，美國支持台灣追求民主自由，在每一個關鍵時刻，都給予台灣協助。
蔡英文表示，自她擔任總統以來，接待許多美國國會成員，感謝大家力挺台灣，她說，隨著台美21世紀貿易倡議的簽署，台美之間的關係比過去更加鞏固，而台美之間的投資也不斷增加與深化，互動的速度也不斷增加，不僅台積電在美國設廠投資，美國企業也在台灣加碼投資。
接著，蔡英文說，台美關係會將會持續深化，不論誰是下一任的總統，今天三黨總統參選人都在現場，相信絕對會毫不猶豫的認同她。她笑著看向台下，當場點名三黨總統參選人說，「舉手一下好嗎？說YES！」引起現場一陣哄堂大笑。
最後，蔡英文提到過去AIT有製作「台美友好啤酒」，今天的酒會也擺出了台美合作的啤酒。她笑著說，應該沒有人敢當著她的面說不喜歡，「我希望你們好好享受，不要喝太多」。
不過，蔡英文突然停頓一下又說，「啊！我應該不能這樣講，你們應該自己決定自己要喝多少，只要不要酒後開車就好」。
孫曉雅致詞時以中英文「雙聲道」致詞表示，她要特別感謝蔡總統以主賓的身份出席今年的活動，在這兩年來合作、一起強化並拓展美台關係，讓她深感榮幸，台灣人民對於繁榮與和平的堅持，始終維持不變。
孫曉雅說，美國也相當讚賞，蔡英文總統在日益複雜的地緣政治下，所展現的穩定領導力，「我相信，隨著您的總統任期在明年邁向高峰，劃下圓滿句點，我們將會清楚看到，一個比您剛上任時更好的台灣，謝謝您，為了增進台灣對全球經濟的貢獻所做的種種努力」。
對於場內的互動情況，陪同柯文哲一同出席的民眾黨立委邱臣遠表示，現場人員太多，且另有共和黨議員訪團也出席，在會前僅有介紹柯文哲與共和黨議員以及其他訪賓認識，並未有機會與侯友宜或是賴清德互動，而在致詞結束後也離開會場。