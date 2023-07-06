Meta堅持不為新聞付費！加拿大政府嗆「不負責」拒買臉書、IG廣告
數位巨擘如臉書母公司Meta以及Google因新聞付費問題先後槓上澳洲與加拿大政府，如今加拿大國會通過「線上新聞法」，要求網路科技業者須花錢向媒體買新聞。不願付費、禁止加拿大用戶看見當地新聞的Meta公司受到加拿大政府嚴厲抨擊，該國政府宣布將停止向臉書、Instagram購買廣告，預計Meta每年之損失將近新台幣2.35億元的廣告收入。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《法新社》、《路透社》報導，「線上新聞法」（Online News Act）目的是支持陷入困境的加拿大新聞產業。加拿大過去10年當中已有數百家出版業者倒閉。在新法的規範下數位巨頭必須與加拿大媒體洽談合理的商業協議，並付費使用媒體的新聞內容。
不滿於此的Meta Platforms在上月22日宣布將於旗下應用程式如臉書及Instagram上封鎖加拿大新聞，此舉引發加拿大政府不滿，支持「新聞議價」的加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）批評Meta的作法「既不合理又不負責任」，宣布將不再向Meta公司旗下應用程式投放廣告。
羅德里格斯稱，Meta的做法「對任何人都沒有好處」，並估計旗下最大的應用程式如臉書、Instagram若失去加拿大政府的廣告預算，每年至少將損失1000萬加幣（約新台幣2.35億元）的收入；另一方面，他也稱相信政府能夠通過法規，解決另一大科技巨擘Google的相同擔憂，承諾目前官員們亦正在制定法規以便實施新法律。