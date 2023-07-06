首屆閩南媽祖文化三島會香 台灣媽祖會展台灣創新多元文化
媽祖文化於台灣歷史悠久且為重要宗教信仰之一，位於高雄內門的大甲鎮瀾宮南區分會主祀媽祖、關聖帝君與田都元帥及濟公禪師，集結信眾的凝聚力，於今年重新整建現代新型廟宇，並舉行入火安座儀式，由文武陣頭一同慶護大典，眾多友宮與信眾共襄盛舉，並藉由儀式祈求國泰民安，風調雨順。
記者陳美嘉／高雄報導
此外，一直以來都致力於媽祖文化之弘揚與傳承的台灣媽祖會大甲鎮瀾宮南區分會，於6/30-7/4帶領大甲二媽、正黑面三媽金身至中國平潭縣參與「2023首屆閩南媽祖文化三島會香活動」，除與百位信眾一同前往外，更有由關帝聖君降駕指導的「五營陣陣頭」護法前往，別具氣勢磅礡，為台灣媽祖會獨門特色，亦透過台灣振宗藝術團獨創之女子八家將陣頭演出，展現台灣文化之創新及多元性。
南區分會會長方宗寅指出，此次到現場展現台灣媽祖會精神，且大媽親降駕乩身，指點將祖廟的龍火、龍水帶回台灣，並由五營陣護法帶回40萬匹兵馬、150萬兵將、4500萬馬草，帶回會內為國人信眾庇佑，國土民安、風調雨順。而帶回的龍火、龍水，也將與信眾分享助世萬民，南部信眾可就近到高雄內門參拜，導航搜尋大甲鎮瀾宮南區分會。
方宗寅也提到，此次到訪別具意義，兩岸媽祖同宗同源，希望媽祖文化延續傳承發揚下去，讓世界各地更多人認識，下一代子孫能夠將這種大愛精神延續不息。