「文字版IG」Threads怎麼唸才對？玩法又有何限制 一文全看懂
被稱為文字版IG的Threads正式上線，繁體中文版在台灣也同步登場， 根據母公司Meta統計，上線短短4小時已經累積500萬註冊，且持續累積，狂飆的註冊人數，似乎反應出全球網友對於推特的不滿，至於能不能扳倒推特，就先來來看看Threads怎麼玩！《NOWnews》記者第一時間體驗，真的覺得「超簡單」，有IG帳號者，幾乎無痛無感搬到新社群，使用介面真的很IG+推特感，但，感覺小編們又要多一個平台照顧了！
記者周淑萍/綜合報導
📍「Threads」你都怎麼唸？
全新的Threads社群平台，該怎麼唸？Threads帳號blog.mixflavor串文認為，依照台灣人的習慣，LINE=賴，Threads=脆，獲得精通英文的網紅阿滴轉推並表示：「覺得可以」。
📍發文有何限制？
Threads可以發佈最多文字500字、照片10張、影片長度5分鐘。
📍Threads贏過推特哪裡？
推特發文字數280字、影片長度140秒、可見不雅內容。Threads幾乎是一倍的發文字數，限制裸露情色相關串文。
📍如何登入Threads？
如果已經有IG帳號直接綁定就可以直接搬運IG上的好友，可以追蹤IG相同的帳號。
📍 串文下4功能
和IG大同小異，依序為：按愛心、回覆、轉發或引用到自己的串文、轉分享到推特或是其他平台。
📍 直接噤聲、隱藏
遇到讓你感到不舒服的串文，點擊帳號右邊的「…」功能選單來噤聲、隱藏、封鎖、檢舉，在IG封鎖的帳號也會同步隱藏到Threads 中。