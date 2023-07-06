荷蘭清算殖民歷史！歸還印尼與斯里蘭卡文物 但不包括爪哇人骸骨
荷蘭政府6日宣布將歸還400多件於殖民時期從印尼與斯里蘭卡奪走的文物，包括裝飾華麗的大炮、石像、貴重的寶石與珠寶短劍，以及被稱為「龍目島之寶」（Lombok treasure）的黃金製品等等。不過，印尼之前正式要求荷蘭歸還的人類祖先「爪哇人」骸骨，則不在這批歸還文物之內。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導，荷蘭官員烏斯魯（Gunay Uslu）形容歸還文物是「歷史性的一刻」，將那些不屬於荷蘭也不應該被帶到荷蘭的物品，物歸原主。荷蘭政府的諮詢委員會，於2020年就正式敦促國家應無條件把這些文物歸還，而這是荷蘭第一次遵循了委員會的建議。
然而，首批歸還文物中並未包括「爪哇人」骸骨，「爪哇人」被認為是人類發現的第一件直立猿人樣本，包含一支大腿骨和一個頭蓋骨的大部分，於1891年在印尼爪哇島出土，隨後被帶回荷蘭。印尼去年正式要求荷蘭歸還，但荷蘭有一種看法認為，若不是荷蘭考古學家前往爪哇島工作，也不會發現「爪哇人」骸骨，而且人類史前時期的遺跡不屬於特定國家的遺產。
荷蘭政府發言人解釋，關於「爪哇人」骸骨，目前政府還未決定是否要歸還給印尼，需要更長的時間來考慮與評估各方意見。