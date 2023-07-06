詐騙案層出不窮！數位部：第三方支付業者須與銀行簽信託或擔保

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在業務經營面上，產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」並將於今年7月底前實施，要求申請業者提出洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法相關規定始能登錄，本部擬將通過登錄業者名單公告供各界參考。同時，數位部也與金管會聯防，銀行公會已發函各銀行，要求銀行針對未提供法遵聲明之第三方支付業者，不予提供虛擬帳號，同時，數位部將與金管會協調溝通，未來第三方支付服務業者若未完成能量登錄作業，將請銀行於與第三方支付業務合作前，基於其未完成法遵以及KYC等重要考量，不予進行虛擬帳號業務合作、不予簽訂信託或履約保證金帳戶。
在行政協助面上，產業署將透過前述能量登錄制度掌握實質經營第三方支付服務業者名單，提供通過登錄的業者介接內政部戶役政系統及集保公司實質受益人資料庫，未來亦將協助開發掃描外部網站的系統工具，協助業者完成法遵規定，並將通過登錄者予以公告，期透過合法第三方支付業者的公示制度，減少詐騙案件之發生。
最後，產業署為因應第三方支付產業的新興商業模式，將定期檢視相關法規政策，必要時將進行滾動式修正及調整，更將持續與第三方支付產業攜手合作，共同打擊詐騙、促進產業發展，建立安全、可信賴的第三方支付服務產業生態。