《免疫屏蔽》楊懿軒拍BL劇玩同居 24小時黏洪暐哲
三立電視Vidol影音與日本SPO共同推出原創都會BL影集《VBL》系列，第一部《免疫屏蔽》首映會今（6）日舉行，該劇主打聽見鬼聲與宮廟符咒元素的校園愛情故事，男主角楊懿軒表示拍這部戲前，就與洪暐哲密切聯絡，洪暐哲還跑去他家住，兩人幾乎24小時黏在一起，而戲拍完大家還有點不習慣，洪暐哲笑說：「覺得有點虛！又開始再約吃飯。」
記者羅凌筠/台北報導
洪暐哲這次拍攝BL劇，笑說媽媽事前都不知道，因為跟他們說是拍校園情的故事，結果媽媽、乾媽及好友都到首映會現場，直擊他和楊懿軒的激情吻戲，想躲也躲不了。兩人在劇中拍一場「睡覺」床戲，結果床竟然垮了，覺得好糗。
夏宇禾表示在拍戲現場看楊懿軒與洪暐哲拍戲已被圈粉，心中真想助攻，但現實生活中她的同志朋友也不少，大家感情好到甚至可以袒裎相見，也助攻過許多朋友。而廖偉博3年前就曾經演出過BL劇，算是前輩，他笑說拍同志劇收穫很大，因為腐女觀眾真的熱情，當時瞬間粉絲數就暴漲，也算是一大收穫。
已出櫃的鄭靚歆不久前才與德國女友登記結婚，當天她穿了一身白現身，而德國人有個習俗就是婚禮不能穿白色，結果登記結婚後一直在養傷，因為腸胃不好，肋骨裂開，連另一半也身體不好，還要當看護，笑說：「真的要相信習俗。」而兩人在台灣並未公開舉辦婚禮，鄭靚歆表示還是要顧慮長輩，因為爺爺還不知道，但小倆口已決定在耶誕節去德國舉辦婚禮。