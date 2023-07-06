王彩樺化妝4小時扮老「躺著像大體」　被林哲熹喊阿嬤：快掉淚了

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嚴正嵐與鄭怡這對「母女」亦是首度合作，同時擁有歌手身分的兩人在拍攝前就有相當深的緣分。第一單元中鄭怡神祕失蹤，讓身為女兒的嚴正嵐陷入焦急無助的崩潰狀態，詮釋這段戲時，嚴正嵐憶起現實中父親的驟然離世，「當時在接到父親發生意外的噩耗時是有過類似的心情，所以能感同身受。自己實際上發生這樣失去的心情時，人的狀態是很沉、頭腦是很混亂的。」
陳大天扮演貫穿全劇的分局偵查隊分隊長，有許多認真帥氣辦案的演出，讓他印象深刻的戲則是辦案之下的搞笑橋段，「記得有一場林哲熹帶著大家私闖民宅的戲，為了要引出嫌疑犯，大家在門口滷豬腳，最後用香味引出嫌犯應門，道具擺設真的感受到劇組的用心，很逗趣的互動，兄弟之間那種打鬧辦案的默契，從那時就慢慢累積起來。」
蔡瑞雪飾演性格開朗的人氣網紅直播主，為了得到母親的認同，同時在法律學分班進修希望能成為律師，在第四單元中她將面臨到重大考驗，工作時不慎慘遭下藥侵害，蔡瑞雪提到第一次看到劇本時的感受，「我覺得是一個滿大的挑戰，有特別看一些類似劇情的影視作品以及新聞案件，試著揣摩受害者的心情，拍攝時導演與副導都有特別關心，當下也有清場，讓我比較安心。」
林暉閔與邵奕玫是第一單元中歷經生離死別的苦命CP，拍攝現場卻是「包檳榔」勁敵，邵奕玫笑稱：「有一場暉閔要幫我包檳榔的戲，劇情很甜蜜，但他的手超級不巧，當下我還笑出來，拍完後他不服輸再去挑戰一次，結果把葉子跟石灰弄得到處都是。」面對邵奕玫的吐嘲，林暉閔反擊表示：「我覺得我包得不錯啊，不過米米堅持她包得比較好，我就被激到了。」
從植劇場脫穎而出的盛平飾演愛慕林哲熹的小跟班之一，不僅經常協助里長處理大小事務，個性大剌剌又無厘頭，跟林哲熹、楊傑宇有許多的鬥嘴場面。談及三人培養默契的方式，盛平說：「我們沒事就會聚在一起開小組會議，拍戲前對戲，拍完後討論，下戲後也會亂聊一些五四三。」林哲熹也同意笑道：「我們都是藝術大學背景，所以有很多共同話題，漸漸地就很像親兄弟姐妹般講話跟相處，也會互相吐槽對方。」
《地獄里長》7月8日起每周六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。7月9日起每周日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+上架。7月14日起每周五晚間10點三立都會台播出。每周更新2集，全劇共20集。