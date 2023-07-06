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洪曉蕾爆國外急救「病況成謎」！王世均證實：插管麻醉還沒有清醒

▲面對外界傳聞洪曉蕾（左）已經清醒，病況成謎，對此，前夫王世均則發文證實，洪曉蕾目前還在插管麻醉中還沒清醒。（圖／NOWnews資料照）
▲面對外界傳聞洪曉蕾（左）已經清醒，病況成謎，對此，前夫王世均則發文證實，洪曉蕾目前還在插管麻醉中還沒清醒。（圖／NOWnews資料照）

記者詹鎰睿/綜合報導

台灣名模洪曉蕾4日驚傳人在西班牙身體不適，緊急插管送醫急救，至於目前是否清醒，消息相當混亂。對此，前夫王世均則在臉書統一發布聲明，證實洪曉蕾目前仍在插管麻醉、沒有清醒，並感謝外界關心。

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王世均在臉書發文：「謝謝大家的關心！今天有媒體報導說蕾蕾已經清醒，因為怕有誤會，所以在此說明，蕾蕾目前還是插管麻醉沒有清醒。」他解釋，「原本醫生告知今天西班牙時間中午12:30，檢查報告出來就會決定開不開刀，但中午醫生告知檢查報告還沒有岀來，必須要等到晚上7:30才能確定。」

▲王世均（左）、洪曉蕾同台。（圖／記者羅凌筠攝）
▲王世均（左）透露前妻洪曉蕾，目前還沒清醒，現在只能耐心等待檢查報告。（圖／記者羅凌筠攝影）
王世均著急說到，「等待是一種折磨，但目前我們也只能耐心等待，我們相信全能的上帝一定能醫治蕾蕾。」另外也在文中感謝西班牙代表處的官員們關心，「今天劉大使還親自來到醫院替我們和醫生溝通翻譯，協助我們了解蕾蕾的狀況。」

王世均表示，「事實上，我接到兒子電話第一時間，就上網查詢外交部國外旅遊緊急救助電話，透過桃園機場辦事處告知，我直接打電話給西班牙代表處24小時緊急救助電話，半夜三點多謝小姐也立即接電話，一早就安排代表處的馬小姐陪同Arthur ，也再次謝謝趙天麟委員以及很多的好朋友，最後，除了感謝還是感謝。」


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