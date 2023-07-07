高球／20歲天才挑戰美國女子公開賽　華裔少女張斯洋越級打怪

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20歲美國華裔高爾夫天才女將張斯洋來說，本周的美國女子公開賽是她作為職業選手的第三場比賽。回顧過去，張斯洋有著輝煌的業餘生涯。今年轉職業比賽之後，她在首戰中就獲得勝利，在參加的第二場比賽、大滿貫賽事女子PGA錦標賽上她進入前十名。這樣輝煌的戰績，讓張斯洋本周格外受關註，「我不再是業餘選手了，成為一名職業球員，這改變了很多事情。過去的一個月很忙碌，但我很享受每一刻。我真的覺得自己的技術準備好進入下一個階段，所以我來到了這裏。」
業餘時期，張斯洋四次參加美國女子公開賽，兩次晉級，最好成績是2022年的並列第40。本周來到圓石灘，張斯洋具有自己的優勢——她對這個球場並不陌生，去年她曾來到這裏代表斯坦福大學參加比賽。
「那是在圓石灘舉行的第一場大學女子高爾夫比賽，非常激動人心的一周，大家都很開心」，張斯洋回憶，她在那場比賽的第二輪交出63桿，「圓石灘果嶺很小，所以順利上球道、上果嶺很有必要。那天風有些大，我18個果嶺都順利標準桿攻上去，給自己帶來了很多小鳥機會，再加上當時我的推桿也不錯，所以一切都很好。那周很夢幻。」
當然，張斯洋也明白這一周圓石灘的球場設置有很多不同，「發球臺後移了，距離更遠了；果嶺也更緊實，速度更快！」但她做好了面對挑戰的準備。
張斯洋的球童 Jason Gilroyed在2022年美國女子公開賽時曾為冠軍李旻智服務，這個冠軍球童還曾在2009年助Cristie Kerr贏得美國女子公開賽。
這周是魏聖美的告別之戰。這位2014年美國女子公開賽的冠軍，表示自己從一年前就在期待這場在圓石灘舉行的大賽。在這場比賽之後，她將回到家庭生活，但作為LPGA球員董事會的一員，她將換一種方式參與、推動職業女子高爾夫運動的發展。