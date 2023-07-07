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高球／20歲天才挑戰美國女子公開賽　華裔少女張斯洋越級打怪

▲20歲天才挑戰美國女子公開賽，華裔少女張斯洋越級打怪。官方提供
▲20歲天才挑戰美國女子公開賽，華裔少女張斯洋越級打怪。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第78屆美國女子公開賽開桿在即，156位參賽選手都做好了準備。周三最後一個練習日，美國高協宣布今年賽事的總獎金將提升到1100萬美元(約3.4億台幣)，冠軍獎金200萬美元，這是女子高爾夫賽事中的最高獎金。本周的高爾夫大滿貫賽事匯聚了世界上頂尖的女子高爾夫球員，世界第一高真榮，世界第二Nelly Korda，世界第三高寶璟等悉數參賽。

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高球女王Annika Sorenstam、美國女子公開賽前冠軍魏聖美以及美籍華裔職業新秀張斯洋也都來到圓石灘，不會缺席這場高球大賽。

20歲美國華裔高爾夫天才女將張斯洋來說，本周的美國女子公開賽是她作為職業選手的第三場比賽。回顧過去，張斯洋有著輝煌的業餘生涯。今年轉職業比賽之後，她在首戰中就獲得勝利，在參加的第二場比賽、大滿貫賽事女子PGA錦標賽上她進入前十名。這樣輝煌的戰績，讓張斯洋本周格外受關註，「我不再是業餘選手了，成為一名職業球員，這改變了很多事情。過去的一個月很忙碌，但我很享受每一刻。我真的覺得自己的技術準備好進入下一個階段，所以我來到了這裏。」

業餘時期，張斯洋四次參加美國女子公開賽，兩次晉級，最好成績是2022年的並列第40。本周來到圓石灘，張斯洋具有自己的優勢——她對這個球場並不陌生，去年她曾來到這裏代表斯坦福大學參加比賽。

「那是在圓石灘舉行的第一場大學女子高爾夫比賽，非常激動人心的一周，大家都很開心」，張斯洋回憶，她在那場比賽的第二輪交出63桿，「圓石灘果嶺很小，所以順利上球道、上果嶺很有必要。那天風有些大，我18個果嶺都順利標準桿攻上去，給自己帶來了很多小鳥機會，再加上當時我的推桿也不錯，所以一切都很好。那周很夢幻。」

當然，張斯洋也明白這一周圓石灘的球場設置有很多不同，「發球臺後移了，距離更遠了；果嶺也更緊實，速度更快！」但她做好了面對挑戰的準備。

張斯洋的球童 Jason Gilroyed在2022年美國女子公開賽時曾為冠軍李旻智服務，這個冠軍球童還曾在2009年助Cristie Kerr贏得美國女子公開賽。

這周是魏聖美的告別之戰。這位2014年美國女子公開賽的冠軍，表示自己從一年前就在期待這場在圓石灘舉行的大賽。在這場比賽之後，她將回到家庭生活，但作為LPGA球員董事會的一員，她將換一種方式參與、推動職業女子高爾夫運動的發展。

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